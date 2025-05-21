В Таллиннском аэропорту расширили зону зарядки электромобилей

В сотрудничестве с компанией Alexela современные зарядные устройства для электромобилей установлены на существующих парковочных местах на самом нижнем этаже парковочного дома, и теперь здесь есть специально выделенная зона, где разрешено парковаться только электромобилям, подключенным к зарядному устройству.

На первом этапе было установлено 32 самых современных зарядных устройства, благодаря которым зарядить электромобиль, оставленный клиентом на время своего авиарейса, стало как никогда удобно.

«Мы хотим предложить нашим клиентам услугу, которая сделает путешествие более комфортным - клиент может оставить машину в аэропорту, а по возвращении из поездки у его автомобиля будет полностью заряженный аккумулятор. В зависимости от популярности зоны зарядки аэропорт готов увеличить количество пунктов зарядки в будущем», - пояснил член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Руководитель отдела электронной мобильности компании Alexela Кристьян Суурорг отметил, что сотрудничество с Таллиннским аэропортом является примером того, как можно создать перспективную и устойчивую инфраструктуру, учитывающую реальные потребности и ожидания клиентов. «Наша цель - сделать ежедневную зарядку естественной частью путешествия пользователя. Будь то дома, в дороге или по пути к месту назначения», - сказал он.

Зона зарядки оборудована полубыстрыми зарядными устройствами переменного тока мощностью до 22 кВт, идеально подходящими для путешественников, оставляющих свои электромобили на парковке на долгое время. Для большего удобства пользователей зарядные устройства оснащены встроенными зарядными кабелями Type2, которые могут использоваться как подключаемыми гибридами, так и полностью электрическими автомобилями.

Зарядку можно оплатить с помощью онлайн-оплаты (в том числе кредитной картой, Google Pay, Apple Pay), мобильного приложения Alexela и платежной карты Alexela.

Таллиннский аэропорт располагает в общей сложности более чем 1200 парковочными местами, и по мере роста числа электромобилей готов принимать все большее их количество. Кроме того, у пассажиров есть возможность воспользоваться краткосрочной парковкой Kiss & Fly перед терминалом или оставить машину на более длительный срок на долгосрочной парковке A2, расположенной в непосредственной близости от терминала.