ФОТО Учения «Еж-2025»: мощная пушка и новая система нацеливания позволили сбить все дроны в небе

Впервые система обнаружения, сопровождения и наведения беспилотников Marduk, разработанная эстонской оборонной промышленностью, была использована в ходе учений по стрельбе для повышения эффективности системы наведения основного оружия боевой машины пехоты CV90 и скорострельной 35-мм пушки Bushmaster III. В качестве целей с неба были спущены шесть небольших беспилотников и несколько более крупных моделей самолетов.