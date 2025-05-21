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ФОТО Учения «Еж-2025»: мощная пушка и новая система нацеливания позволили сбить все дроны в небе

Перевод: Павел Соболев

Во вторник, 20 мая, на побережье Северной Эстонии, в Рутья, состоялись учения с боевой стрельбой в рамках учений «Еж-2025», в ходе которых бойцы разведывательного батальона доказали эффективность основного вооружения боевой машины пехоты CV90 совместно с системой наведения, разработанной эстонским оборонным предприятием, при уничтожении воздушных целей.

Впервые система обнаружения, сопровождения и наведения беспилотников Marduk, разработанная эстонской оборонной промышленностью, была использована в ходе учений по стрельбе для повышения эффективности системы наведения основного оружия боевой машины пехоты CV90 и скорострельной 35-мм пушки Bushmaster III. В качестве целей с неба были спущены шесть небольших беспилотников и несколько более крупных моделей самолетов.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило, наблюдавший за учениями по стрельбам, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества с предприятиями оборонной промышленности Эстонии.

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