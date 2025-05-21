Официально подтверждено: против Эстонии за Латвию на чемпионате Европы сыграет и звезда НБА Кристапс Порзингис

Прошлогодний чемпион НБА «Бостон Селтикс» в этом году проиграл в плей-офф в полуфинале Восточной конференции, уступив в серии со счетом 2:4 принципиальному сопернику «Нью-Йорк Никс».

«Никто не был более разочарован, чем он. Мы видели это и слишком много читали об этом. Он хорошо начал плей-офф. К сожалению, у него развился поствирусный синдром, который является долгосрочным последствием болезни. Наша цель - дать ему возможность отдохнуть в ближайшие недели. Затем он сыграет за Латвию. Я думаю, это здорово, что он сможет сыграть на чемпионате Европы», - подтвердил Стивенс, добавив, что Порзингис будет представлять Латвию на чемпионате Европы, который пройдет у него на родине.

В регулярном сезоне НБА Порзингис в среднем набирал 19,5 очков и делал 6,8 подборов за игру. В серии против «Никс» он провел на площадке в общей сложности 16 минут, набирая в среднем 4,2 очка и 3,7 подбора.

В последний раз Порзингис надевал майку сборной Латвии по баскетболу в 2023 году, когда он помог латвийцам победить Турцию (111:85) и Великобританию (87:80) в отборочных матчах чемпионата мира. На чемпионате Европы он играл только один раз (в 2017 году). На том турнире Латвия была пятой, уступив в четвертьфинале (97:103) будущему чемпиону Словении.