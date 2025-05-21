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Европейские страны возмущены: израильские военные открыли предупредительный огонь по дипломатам

Фото статьи
Фото: MOHAMMAD ATEEQ / AFPTV / AFP / SCANPIX

ЕС и несколько европейских стран требуют от Израиля объяснений после того как израильские военные открыли огонь рядом с дипломатической делегацией во время ее визита в Дженин на Западном берегу.

По словам представителей Палестинской автономии, израильские военные умышленно целились в делегацию дипломатов, приехавших в Дженин. Палестинцы распространили видео, на котором видно, как двое солдат направляют автоматы на людей. На кадрах агентства AFP видно, как делегация и сопровождающие ее журналисты бегут искать укрытие, в то время как на заднем плане слышны выстрелы.

К счастью, никто не пострадал. Но инцидент вызвал резкое осуждение со стороны Евросоюза, а также Италии, Бельгии и Испании.

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