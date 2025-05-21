Европейские страны возмущены: израильские военные открыли предупредительный огонь по дипломатам

По словам представителей Палестинской автономии, израильские военные умышленно целились в делегацию дипломатов, приехавших в Дженин. Палестинцы распространили видео, на котором видно, как двое солдат направляют автоматы на людей. На кадрах агентства AFP видно, как делегация и сопровождающие ее журналисты бегут искать укрытие, в то время как на заднем плане слышны выстрелы.