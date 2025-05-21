Друг погибшего в Украине латвийского добровольца Никиты поделился воспоминаниями

Вторую неделю он ездил по Латвии, делясь своим опытом - со студенческими организациями, полицией, военными и структурами безопасности. Его лекция для земессаргов (аналог эстонских кайтселийтчиков - прим. ред. ), запланированная на час, растянулась на четыре с половиной - настолько ценными были его рассказы с фронта. Потом пришло время возвращаться.

«В апреле я проводил его обратно в Киев. Была мысль, что он мог бы работать в армии в качестве приглашенного лектора и показывать тактические приемы, ведь он был одним из самых опытных латвийцев. Это было большое достижение. Уже 3 мая он был на фронте, мы еще разговаривали - связь была. Он сказал, что все хорошо, что он отдохнул. А 11 мая я получил последнее сообщение: "Перехожу на позиции, там не будет связи". А следующая новость была уже та самая», - говорит Карлис.