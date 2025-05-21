Друг погибшего в Украине латвийского добровольца Никиты поделился воспоминаниями

В Украине погиб третий доброволец из Латвии - Никита, известный под позывным Latvietis (Латыш). Он был самым опытным солдатом из латвийских добровольцев, воевавшим на фронте с 2017 года. Его самой прочной связью с Латвией в последние годы оставался надежный друг Карлис, который согласился на более подробный разговор, чтобы почтить память Никиты. Об этом пишет RUS TVNET.
Местом для беседы Карлис выбирает Братское кладбище - именно туда еще несколько недель назад он приходил на прогулку вместе с ныне погибшим Никитой. На фронте тот с гордостью называл себя Latvietis.
Биография Никиты была нелегкой. Без поддержки любящей семьи он уже в очень раннем возрасте сам выбрал свой путь.
«В 14 лет Никита попал в детдом - осознанный выбор, он ушел из неблагополучной семьи. Вырос в детдоме. Как и многие подростки, увлекся армией, вступил в Яунсардзе - это не военная структура, но там он получил закалку и опыт», - говорит Карлис.
Его интересовали ножевые бои, а друзья летом пригласили съездить в Украину - и парень поехал.
На память остался последний привезенный сувенир - латвийский фронтовой символ с дубовыми листьями. Задуманное Никитой - объединить под этим символом всех балтийцев, воюющих в Украине - теперь некому продолжить.
Все эти годы Карлис помогал Никите сохранять связь с Латвией.
«Он продолжал воевать в 3-й отдельной штурмовой бригаде в районе Харькова и Изюма. Мы давно говорили, что он хотел бы приехать в Латвию, но не было возможности - обязательства. Ему дали отпуск на Пасху. Он давно мечтал об этом. В первые дни мы поехали в деревню, в Лиепаю, объехали родные места. Он сказал, что очень рад вернуться и очень устал за восемь лет», - рассказывает Карлис.
Вторую неделю он ездил по Латвии, делясь своим опытом - со студенческими организациями, полицией, военными и структурами безопасности. Его лекция для земессаргов (аналог эстонских кайтселийтчиков - прим. ред. ), запланированная на час, растянулась на четыре с половиной - настолько ценными были его рассказы с фронта. Потом пришло время возвращаться.
«В апреле я проводил его обратно в Киев. Была мысль, что он мог бы работать в армии в качестве приглашенного лектора и показывать тактические приемы, ведь он был одним из самых опытных латвийцев. Это было большое достижение. Уже 3 мая он был на фронте, мы еще разговаривали - связь была. Он сказал, что все хорошо, что он отдохнул. А 11 мая я получил последнее сообщение: "Перехожу на позиции, там не будет связи". А следующая новость была уже та самая», - говорит Карлис.
В своем последнем волеизъявлении Никита указал, что хочет быть кремирован и чтобы прах развеяли рядом с его другом в Украине.