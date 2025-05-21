Рийгикогу одобрил в первом чтении проект выхода из международного запрета на противопехотные мины

Министр иностранных дел Маргус Цахкна, представивший проект Рийгикогу, сказал, что выход из Оттавской конвенции предоставит Силам обороны больше гибкости и свободы в выборе систем и решений вооружения, которые можно использовать для укрепления обороноспособности Эстонии.

«Эстония присоединилась к Оттавской конвенции более 20 лет назад. С тех пор обстановка безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла», - сказал Цахкна.

«Россия продолжает жестокую и неоправданную агрессивную войну против своего соседа Украины, преследуя свои империалистические цели, нарушает свои международные обязательства, включая нормы международного гуманитарного права, и представляет самую серьезную и долгосрочную угрозу для безопасности в евроатлантическом пространстве», - сказал он.

По словам министра иностранных дел, Россия не является участником Оттавской конвенции и широко использует противопехотные мины в войне против Украины, заминировав более 170 000 квадратных километров украинской территории.

«В то же время, Украина не имеет юридической возможности самостоятельно применять противопехотные мины против российских войск, чтобы помешать оккупантам грабить и минировать свою территорию, поскольку Украина является участником Оттавской конвенции», - сказал Цахкна.