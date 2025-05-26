Вынужденные траты жителей Эстонии (на продукты и услуги первой необходимости – прим. ред.) – почти вдвое больше, чем в среднем по ЕС.

Пищевому сектору Эстонии это аукается тем, что потребительская корзина продолжает убывать. Люди экономят на продуктах!

Торговые сети уже больше 50% ассортимента вынуждены сбывать со скидками, в некоторых группах товаров этот показатель достигает 60%.

Представители торговых сетей понимают, что дальше так продолжаться не может. Однако быстрых изменений ждать не стоит.

В условиях жесткой конкуренции магазины требуют скидок от производителей. В цепочке поставок последние находятся посередине – между фермерами (поставщиками сырья) и торговыми сетями.

Позиция производителей – самая незащищенная. С одной стороны – дорожающее сырье, а с другой – давление скидок. Повышение НСО до 24% еще больше сужает пространство для маневра производителю.

Хочу заметить, что цены на продукты питания не повышаются без причины. Эстонским товарам тяжело конкурировать с импортом – там производство обходится дешевле и государство поддерживает своих пищевиков.

Эстония – одна из немногих стран, где ничего не делается в поддержку своих производителей, а затраты предприятий и расходы потребителей только растут.

– Что можно было бы предпринять, чтобы изменить ситуацию?

– Повлиять на закупочные цены на мировом рынке нельзя, однако реально сделать другое. Прежде всего нужно прекратить повышать любые налоги!