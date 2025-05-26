- Потребитель не готов тратить больше
- Объем вынужденных трат растет
- Продуктовая корзина убывает
Цены на продукты питания по-прежнему растут быстрее, чем экономика. Что с этим делать? Подсчитано ли влияние роста акцизов и грядущее повышение налога с оборота до 24%?
На вопросы Rus.Postimees ответила в студии глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
Выдержки из беседы:
– Каковы прогнозы в отношении цен на продукты питания?
– Если продолжат расти налоги, то и производители продуктов питания будут вынуждены повышать цены. Иначе им просто не выжить – у нас уже пять лет сплошных потрясений.
– Недавно повысились акцизы, с июля увеличится до 24% налог с оборота. Новый виток цен уже не за горами?
– Наш производить чувствителен ко всему – и к налогам, и к тревожной обстановке в мире, и к инициативам Дональда Трампа. И хотя объем эстонского экспорта на рынке США составляет всего 10 млн евро, чем его заместить и как заработать на других рынках – большой вопрос.
Недавно эстонские производители побывали на выставке в Голландии, где наша продукция была представлена на национальном стенде. Бросается в глаза, что продукты в голландских магазинах – дешевле, чем в Эстонии. Сравнение с другими странами тоже не в нашу пользу.
В Эстонии – один из самых высоких налогов с оборота (НСО), и с 1 июля ставка увеличится до 24%. Мы опять окажемся в топе, будем лидировать. Сдается мне, что Эстонии нравится быть в числе первых (отсылка к фразе Андруса Ансипа о пятерке самых богатых стран – прим.ред.), только со знаком «минус». Имею в виду наши ведущие позиции в ЕС по инфляции и другим показателям.
Вынужденные траты жителей Эстонии (на продукты и услуги первой необходимости – прим. ред.) – почти вдвое больше, чем в среднем по ЕС.
Пищевому сектору Эстонии это аукается тем, что потребительская корзина продолжает убывать. Люди экономят на продуктах!
Торговые сети уже больше 50% ассортимента вынуждены сбывать со скидками, в некоторых группах товаров этот показатель достигает 60%.
Представители торговых сетей понимают, что дальше так продолжаться не может. Однако быстрых изменений ждать не стоит.
В условиях жесткой конкуренции магазины требуют скидок от производителей. В цепочке поставок последние находятся посередине – между фермерами (поставщиками сырья) и торговыми сетями.
Позиция производителей – самая незащищенная. С одной стороны – дорожающее сырье, а с другой – давление скидок. Повышение НСО до 24% еще больше сужает пространство для маневра производителю.
Хочу заметить, что цены на продукты питания не повышаются без причины. Эстонским товарам тяжело конкурировать с импортом – там производство обходится дешевле и государство поддерживает своих пищевиков.
Эстония – одна из немногих стран, где ничего не делается в поддержку своих производителей, а затраты предприятий и расходы потребителей только растут.
– Что можно было бы предпринять, чтобы изменить ситуацию?
– Повлиять на закупочные цены на мировом рынке нельзя, однако реально сделать другое. Прежде всего нужно прекратить повышать любые налоги!
Премьер уже давно пообещал нам перестать повышать налоги. Но как тогда расценивать недавнее повышение тарифов на питьевую воду? Кстати, о росте цен нам почему-то забыли сообщить. Вода потянет за собой по цепочке рост тарифов на канализацию и т.д.
Пищевое производство – энерго- и водоемкое. И надо заметить, что новости о росте цен и тарифов на услуги мы получаем почти каждую неделю.
За год продукты питания официально подорожали на 4,5%, услуги – на 6,6%. Это означает, что у людей останется еще меньше денег на руках, и экономить они будут на продуктах.
– Начнут ли опять дорожать продукты?
– Если жизнь будет дорожать прежними темпами, то и продуктов это коснется. Удастся ли избежать нового витка цен, зависит от запаса прочности на предприятиях.
Рост налогов, несомненно, повлияет на кошелек потребителя. Аналитики прогнозирует удорожание продуктов питания на 6–7%.
По разным оценкам, зарплаты населения вырастут только на 5–6%. То есть, доходы людей не будут успевать за ростом цен. Если же изменить эту пропорцию, то рост потребления усилит инфляцию.
– Как изменились цены с начала года? Что подорожало больше всего?
– Статистика показывает, что заметно прибавили в цене молочные продукты – они сейчас дороже на 40%, чем полтора года назад.
Подорожало мясо и мясные продукты. Как следствие подорожала ветчина. Сказывается и то, что из-за разных болезней сокращается поголовье скота.
Какао-бобы и шоколадная продукции тоже быстро дорожают. Не отстают от них соки и сырье для этих напитков.
– А что-то подешевело?
– Немного подешевели сыр и яйца. Сказывается конкуренция с более дешевыми продуктами из других стран. Это означает, что местные производители продолжают терять внутренний рынок.
И случись какая-то катастрофа, нам ведь никто ничего не продаст. Надеяться можно только на своего производителя.
– Замедляются ли темпы спада в пищевой промышленности?
– Темпы-то замедляются, но вопрос в том – что и сколько люди покупают. Денежный оборот в пищевой промышленности с учетом инфляции растет, а объемы производства сокращаются. В среднем каждый год – на 3%.
Мясо-молочная отрасль уже уперлась в потолок цен – их больше невозможно поднимать. В противном случае потребление продолжит падать.
Производители опасаются дальнейших сокращений в пищевой промышленности. Многое будет зависеть от поведения потребителей.
Есть ощущение, что деньги у населения есть, но их почему-то никто не тратит. Люди экономят на всякий случай, потому что не уверены в завтрашнем дне.
Если мы посмотрим на итоги инспекции МВФ в Эстонии, то содрогнемся. Опять зашел разговор о необходимости введения новых налогов!
И казалось бы, уже лето на пороге, и приходит оно к нам пока еще бесплатно. Но тут опять появляются новости о налогах! И это снова сдерживает потребителей.
У жителей Эстонии осталась еще недвижимость, могут и на нее ввести налоги. С автомобилями это уже случилось. Происходящее настораживает население!
Сейчас подорожала питьевая вода, дальше будет канализация. То ли еще будет! Недавно правительство поддержало проведение мусорной реформы.
Как говорится: «Не волнуйтесь, потребители!». Ясно, что тарифы на вывоз мусора увеличатся в два-три раза. Для нашего сектора это будет означать увеличение затрат на производство на десятки миллионов. И это отразится на конечной стоимости продуктов питания.
– Что мы увидим в магазинах в ближайшие месяцы?
– В конце мая – начале июля мы увидим в торговых сетях подготовку к повышению НСО до 24%. Магазины начнут заранее менять ценники, и завершится весь процесс где-то к концу августа.
Теоретически повышение НСО на 2% не должно существенно увеличить цену, но по опыту предыдущих лет мы знаем, что цены округляются, и далеко не всегда в пользу потребителя. Не исключаю, что конечные цифры увеличатся больше, чем на 2%.
Так что не волнуйтесь, потребители! Повышение НСО – неизбежно, коснется абсолютно всех цен и услуг.
Подробнее в повторе!
- Каковы прогнозы в отношении цен на продукты питания?
- Чем можно нивелировать рост акцизов и НСО?
- На сколько изменились цены с начала года?
- Начнут ли торговые сети снижать цены?
- Продолжает ли население экономить на продуктах?
- Замедляются ли темпы спада в пищевом секторе?
- Как остановить рост цен на продукты?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja