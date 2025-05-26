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Студия Postimees: что начнет опять дорожать? Цены на продукты питания анализирует Сирье Потисепп (1)

Цены на продукты питания по-прежнему растут быстрее, чем экономика. Что с этим делать? Подсчитано ли влияние роста акцизов и грядущее повышение налога с оборота до 24%?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп. Следите за беседой в 10:00!

  • Каковы прогнозы в отношении цен на продукты питания?
  • Чем можно нивелировать рост акцизов и НСО?
  • На сколько изменились цены с начала года?
  • Начнут ли торговые сети снижать цены?
  • Продолжает ли население экономить на продуктах?
  • Замедляются ли темпы спада в пищевом секторе?
  • Как остановить рост цен на продукты?
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