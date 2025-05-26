Цены на продукты питания по-прежнему растут быстрее, чем экономика. Что с этим делать? Подсчитано ли влияние роста акцизов и грядущее повышение налога с оборота до 24%?
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп. Следите за беседой в 10:00!
- Каковы прогнозы в отношении цен на продукты питания?
- Чем можно нивелировать рост акцизов и НСО?
- На сколько изменились цены с начала года?
- Начнут ли торговые сети снижать цены?
- Продолжает ли население экономить на продуктах?
- Замедляются ли темпы спада в пищевом секторе?
- Как остановить рост цен на продукты?