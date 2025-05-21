Ср, 21.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Эстонский министр и российский дипломат: в возрасте восьмидесяти лет скончался Артур Кузнецов

Артур Кузнецов.
Артур Кузнецов. Фото: Harald Leppikson/Rahvusarhiiv

В возрасте восьмидесяти лет скончался Артур Кузнецов, первый министр по межнациональным отношениям Эстонии в правительстве Эдгара Сависаара. Кузнецов, уроженец Печор, был гражданином Эстонии и известным политиком. Его фигура вызывает разногласия: в 1992 году он ушел на дипломатическую службу в Россию.

Правительство Сависаара было создано после первых и, по сути, последних свободных выборов в Верховный совет Эстонии, где голосовать могли все постоянные жители страны. Благодаря этому в эстонской политике появились многие русскоязычные деятели, стремившиеся участвовать в жизни независимой Эстонии.

Бывший советник эстонского правительства Владимир Юшкин поделился с Postimees, что у Кузнецова было мышление настоящего физика, то есть он ко всему подходил с технической точки зрения. «Он был русским с умеренными взглядами, поддерживал эстонскую “поющую революцию” и даже став министром, сохранил прежнее отношение. Но при этом он не полностью принимал точку зрения большинства эстонцев, и из-за этого его судьба оказалась непростой», - сказал Юшкин.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх