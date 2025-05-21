Эстонский министр и российский дипломат: в возрасте восьмидесяти лет скончался Артур Кузнецов

В возрасте восьмидесяти лет скончался Артур Кузнецов, первый министр по межнациональным отношениям Эстонии в правительстве Эдгара Сависаара. Кузнецов, уроженец Печор, был гражданином Эстонии и известным политиком. Его фигура вызывает разногласия: в 1992 году он ушел на дипломатическую службу в Россию.
Правительство Сависаара было создано после первых и, по сути, последних свободных выборов в Верховный совет Эстонии, где голосовать могли все постоянные жители страны. Благодаря этому в эстонской политике появились многие русскоязычные деятели, стремившиеся участвовать в жизни независимой Эстонии.