Эстонский министр и российский дипломат: в возрасте восьмидесяти лет скончался Артур Кузнецов

Правительство Сависаара было создано после первых и, по сути, последних свободных выборов в Верховный совет Эстонии, где голосовать могли все постоянные жители страны. Благодаря этому в эстонской политике появились многие русскоязычные деятели, стремившиеся участвовать в жизни независимой Эстонии.

Бывший советник эстонского правительства Владимир Юшкин поделился с Postimees, что у Кузнецова было мышление настоящего физика, то есть он ко всему подходил с технической точки зрения. «Он был русским с умеренными взглядами, поддерживал эстонскую “поющую революцию” и даже став министром, сохранил прежнее отношение. Но при этом он не полностью принимал точку зрения большинства эстонцев, и из-за этого его судьба оказалась непростой», - сказал Юшкин.