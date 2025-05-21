Как с Зеленским: Трамп встретил президента ЮАР в Овальном кабинете обвинениями в притеснениях белых

Во время демонстрации видео с местом захоронения президент ЮАР поинтересовался, где велась съемка, отметив, что никогда прежде этого не видел. Кроме того, он осудил риторику Джулиуса Малемы, подчеркнув, что высказывания и действия оппозиционного политика не отражают официальную позицию его страны.

Рамафоса отметил, что ЮАР - демократическая страна, где люди имеют право на свободу выражения мнений.

При этом президент добавил, что проблема преступности в стране действительно существует, однако жертвами убийств становятся как белые, так и темнокожие жители.

Сирил Рамафоса был не единственным представителем ЮАР на встрече. Он предоставил слово другим членам делегации. Так, ситуацию с фермерами прокомментировал министр сельского хозяйства Джон Стинхейзен, а южноафриканский миллиардер и бизнесмен Йоханн Руперт высказался по теме преступности.

Интересно, что со стороны США подобного участия не наблюдалось. В Овальном кабинете вместе с Трампом присутствовали его ближайшие соратники - вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет, - однако они не принимали участия в пресс-конференции.

Также молча сидел и Илон Маск, который мог бы остаться незамеченным, если бы в какой-то момент Трамп прямо не указал на него:

«Это то, чего хотел Илон», - заявил президент США.