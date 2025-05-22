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Эстония входит в число лидеров ЕС по числу автомобилей на душу населения

Редактор: rus.postimees.ee
Автомобили. Фото иллюстративное.
Автомобили. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Согласно свежим данным Евростата, в среднем по ЕС в 2023 году на одного жителя приходилось 0,55 автомобиля или 550 машин на тысячу человек - это немного меньше, чем годом ранее, пишет Rus.ERR.

В 2023 году в Эстонии на каждую тысячу жителей приходилось 630 легковых автомобилей, что являеется седьмым результатом среди всех стран ЕС. 

По сравнению с 2022 годом автопарк в Эстонии увеличился - на восемь машин на тысячу человек, а если взглянуть на более долгосрочную динамику, то с 2017 года прирост составил сразу 80 автомобилей на тысячу жителей.

Впереди Эстонии в рейтинге оказались такие страны, как Кипр, Финляндия и Исландия, а также Люксембург и Италия. Первое место занял Лихтенштейн — 774 автомобиля на тысячу человек.

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