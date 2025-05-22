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В Эстонии выросла безработица среди молодежи

Редактор: rus.postimees.ee
Многие молодые люди параллельно с учебой.
Многие молодые люди параллельно с учебой. Фото: Monkeybusiness Images / PantherMedia / Monkeybusiness Images

В последние годы в Эстонии увеличилось число безработных в возрасте от 16 до 26 лет, сообщает Rus.ERR.

В 2017 году число безработных в возрасте от 16 до 26 лет составляло 3998 человек, два года назад - 9373, в прошлом году - 10 199.

В 2024 году наибольшее число безработных молодых людей было зарегистрировано в Харьюмаа - 4231, из них три четверти на тот момент проживали в Таллинне. В Ида-Вирумаа безработными числились 1485, в Тартумаа - 1203.

В остальных уездах число нетрудоустроенных лиц в возрасте от 16 до 26 лет не превышало 300 человек, за исключением Ляэне-Вирумаа, где их было 469.

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