В Эстонии выросла безработица среди молодежи

В 2017 году число безработных в возрасте от 16 до 26 лет составляло 3998 человек, два года назад - 9373, в прошлом году - 10 199.

В 2024 году наибольшее число безработных молодых людей было зарегистрировано в Харьюмаа - 4231, из них три четверти на тот момент проживали в Таллинне. В Ида-Вирумаа безработными числились 1485, в Тартумаа - 1203.