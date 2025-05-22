КОЛОНКА POSTIMEES Дадим работу своим людям!

В предыдущем утверждении скрываются сразу несколько мифов. Во-первых, в Эстонии достаточно людей, которые в данный момент не имеют работы и которых при необходимости можно было бы переобучить. В первом квартале этого года уровень безработицы составил 8,6% - это самый высокий показатель за последние 12 лет.

Во-вторых, привозить в страну, например, IT-специалистов уже сейчас можно вне рамок действующей иммиграционной квоты. Похоже, на самом деле речь идет не о высококвалифицированных кадрах, а о работниках, выполняющих простую, неквалифицированную работу.

В чем же тогда заключается проблема? Похоже, некоторые работодатели не хотят мириться с тем, что местные жители требуют более высокую оплату труда, чем раньше. Проще завезти рабочую силу из развивающихся стран - людей, менее требовательных как к условиям труда, так и к зарплате.

Однако, как писала в своей колонке в среду профессор-эмерит Тартуского университета Эне-Маргит Тийт, массовая миграция ведет к ослаблению культурной и языковой идентичности Эстонии.

Особенно опасным последствием может стать формирование параллельных обществ, полностью состоящих из иммигрантов. Далеко ходить за примерами не нужно: в скандинавских странах уже образовались многочисленные гетто. Например, в районе Гренланд в Осло и в Геллеруппаркене в Орхусе уже давно сформировались этнические анклавы, интеграция которых в общество требует серьезных и длительных усилий.