КОЛОНКА POSTIMEES Дадим работу своим людям!

Мы неоднократно говорили в колонках Postimees, что массовая трудовая миграция в Эстонию - не лучшая идея, и теперь снова вынуждены это повторить. В правительстве по-прежнему циркулирует идея об увеличении иммиграционной квоты, и снова идут разговоры о том, что Эстония готова пригласить специалистов, которые помогут повернуть экономику страны к росту, ведь у нас самих просто не хватает людей.
В предыдущем утверждении скрываются сразу несколько мифов. Во-первых, в Эстонии достаточно людей, которые в данный момент не имеют работы и которых при необходимости можно было бы переобучить. В первом квартале этого года уровень безработицы составил 8,6% - это самый высокий показатель за последние 12 лет.
Во-вторых, привозить в страну, например, IT-специалистов уже сейчас можно вне рамок действующей иммиграционной квоты. Похоже, на самом деле речь идет не о высококвалифицированных кадрах, а о работниках, выполняющих простую, неквалифицированную работу.
В чем же тогда заключается проблема? Похоже, некоторые работодатели не хотят мириться с тем, что местные жители требуют более высокую оплату труда, чем раньше. Проще завезти рабочую силу из развивающихся стран - людей, менее требовательных как к условиям труда, так и к зарплате.
Однако, как писала в своей колонке в среду профессор-эмерит Тартуского университета Эне-Маргит Тийт, массовая миграция ведет к ослаблению культурной и языковой идентичности Эстонии.
Особенно опасным последствием может стать формирование параллельных обществ, полностью состоящих из иммигрантов. Далеко ходить за примерами не нужно: в скандинавских странах уже образовались многочисленные гетто. Например, в районе Гренланд в Осло и в Геллеруппаркене в Орхусе уже давно сформировались этнические анклавы, интеграция которых в общество требует серьезных и длительных усилий.
Какие работодатели готовы взять на себя расходы, связанные с интеграцией иммигрантов? Невольно напрашивается параллель с застройщиками прошлых лет, которые возводили жилые дома посреди пустырей, но не заботились о создании нормальной дорожной инфраструктуры и уличного освещения. Интеграция - не дешевое удовольствие, и вовсе не факт, что она вообще возможна. Наши школы уже имеют соответствующий опыт с беженцами из Сирии и Украины.
Мифом может оказаться и утверждение о том, что иммигранты способствуют экономическому процветанию Эстонии. Экономист Рауль Эаметс отмечает, что использование дешевой рабочей силы в долгосрочной перспективе вредно, поскольку сдерживает рост производительности труда и повышение уровня заработной платы. Иными словами, иммигранты, готовые работать за низкую плату, снижают общий уровень оплаты в отрасли и не побуждают работодателей к инновациям.
Бурное развитие искусственного интеллекта и без того сулит глубокие преобразования на рынке труда. Как писал в среду в Postimees эксперт по управлению временем и бизнес-тренер Ардо Рейнсалу, в ближайшие несколько лет навыки 44% работников окажутся под угрозой утраты актуальности.
Postimees по-прежнему придерживается позиции, что массовая трудовая миграция и привлечение иностранной рабочей силы не являются решением ни дефицита рабочей силы, ни демографических проблем. Вместо этого приоритетом должно стать улучшение условий труда для местного населения - ради устойчивого развития Эстонии и сохранения ее культурной идентичности.