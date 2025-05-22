Сеть кафе, завоевавшая сердца жителей Таллинна своими десертами, объявила о закрытии

«Кафе Viardo закрывается. Мы работаем буквально последние полторы недели. И после этого в Пирита будет другое кафе, на Катусепапи со временем, я думаю, тоже, но сейчас там мы просто закрываемся», - рассказала она.

«Если вы когда-нибудь заказывали торт на день рождения своего ребенка. Может быть, мы делали макароны на вашу свадьбу. Может быть, вы просто любите приходить к нам в кафе и сидеть с чашечкой кофе у окна или брать стаканчик с кофе и идти гулять в лес, то мы будем рады встретиться с вами на празднике. Мы нальем просекко, поговорим, обнимемся и вспомним моменты, которое связаны у вас с кафе Viardo. Мы будем ждать вас 25 мая с 14:00 до 18:00», - объявила владелица Viardo.