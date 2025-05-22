Сеть кафе, завоевавшая сердца жителей Таллинна своими десертами, объявила о закрытии

Сеть кафе Viardo будет работать до 29 мая, после чего закроет оба своих заведения - по адресу Меривялья, 1 в Пирита и на Катусепапи, 4 в Ласнамяэ. Об этом в социальных сетях сообщила владелица Viardo Наталья Александрова.
«Кафе Viardo закрывается. Мы работаем буквально последние полторы недели. И после этого в Пирита будет другое кафе, на Катусепапи со временем, я думаю, тоже, но сейчас там мы просто закрываемся», - рассказала она.
Наталья Александрова пригласила клиентов на торжественное мероприятие по случаю закрытия Viardo.
«Если вы когда-нибудь заказывали торт на день рождения своего ребенка. Может быть, мы делали макароны на вашу свадьбу. Может быть, вы просто любите приходить к нам в кафе и сидеть с чашечкой кофе у окна или брать стаканчик с кофе и идти гулять в лес, то мы будем рады встретиться с вами на празднике. Мы нальем просекко, поговорим, обнимемся и вспомним моменты, которое связаны у вас с кафе Viardo. Мы будем ждать вас 25 мая с 14:00 до 18:00», - объявила владелица Viardo.
Сеть кафе Viardo покорила сердца жителей Таллинна своими десертами. Основной специализацией были пирожные-макароны. Их в ассортименте сети кафе было до 30 вкусов. Помимо этого, каждый день витрины пополняли множеством других вкуснейших десертов. И один из самых популярных - классический Наполеон, который стал визитной карточкой Viardo наравне с макаронами. И конечно, кофе. В Viardo используют классические итальянские зерна, на выбор также большой выбор альтернативного молока.