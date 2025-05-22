Стало известно, что будет происходить с ценами на клубнику в этом году

«Людей всегда интересует, когда наступит подходящее время для заготовки варенья, но вспомните, что произошло в прошлом году, – сказал он. – Я подчеркивал в начале лета, что клубника не закончится: у всех производителей есть и поздние сорта. Но вышло все наоборот. Люди увидели противоположные новости и покупали ягоды для варенья по любой цене, даже за 8–10 евро (за килограмм – ред.), а через месяц мы продавали ту же ягоду уже по 4–5 евро. Поэтому всем желающим – клубника для варенья поспевает после Иванова дня, вплоть до начала июля, то есть тогда, когда у производителей начинается основной урожай».