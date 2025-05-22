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Стало известно, что будет происходить с ценами на клубнику в этом году

Перевод: Дмитрий Рая
В прошлом году в первые дни июня, например, в Вильянди килограмм эстонской клубники обходился в 10 евро. Спустя месяц ягоды для варенья уже можно было купить вдвое дешевле.
В прошлом году в первые дни июня, например, в Вильянди килограмм эстонской клубники обходился в 10 евро. Спустя месяц ягоды для варенья уже можно было купить вдвое дешевле. Фото: Marko Saarm

В Центральной Эстонии, в Ярвамаа, владелец экохозяйства Lõhmuse, где помимо других культур выращивают и клубнику, Янно Лыхмус призвал людей не поддаваться громким заголовкам, а руководствоваться прежде всего здравым смыслом.

По словам Лыхмуса, первый урожай местной клубники созревает обычно к Иванову дню, а время для варки варенья приходится на начало июля.

«Людей всегда интересует, когда наступит подходящее время для заготовки варенья, но вспомните, что произошло в прошлом году, – сказал он. – Я подчеркивал в начале лета, что клубника не закончится: у всех производителей есть и поздние сорта. Но вышло все наоборот. Люди увидели противоположные новости и покупали ягоды для варенья по любой цене, даже за 8–10 евро (за килограммред.), а через месяц мы продавали ту же ягоду уже по 4–5 евро. Поэтому всем желающим – клубника для варенья поспевает после Иванова дня, вплоть до начала июля, то есть тогда, когда у производителей начинается основной урожай».

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