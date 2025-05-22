В Вашингтоне застрелены двое сотрудников посольства Израиля

В Вашингтоне перед еврейским музеем Capital Jewish Museum вечером в среду, 21 мая, застрелены двое сотрудников посольства Израиля. Полиция сообщила, что подозреваемый задержан.

Это 30-летний Элиас Родригес из Чикаго. Он расхаживал перед музеем, а затем зашел внутрь, подошел к группе из четырех человек и застрелил двух из них. Стрелок был задержан охраной. При задержании он выкрикивал: «Свободу Палестине!».

Представитель израильского посольства заявила, что двое сотрудников были застрелены в упор во время посещения мероприятия в еврейском музее. Погибшие - мужчина и женщина, молодая пара.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв на своей онлайн-платформе Truth Social и объяснил случившееся антисемитизмом.

Власти США расследуют случившееся

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила гибель двух сотрудников израильского посольства. «Мы активно расследуем инцидент и стараемся получить дополнительную информацию», - написала она на социальной платформе X.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.



We will bring this depraved perpetrator to justice. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025

Постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон назвал случившееся «отвратительным актом антисемитского терроризма». Попытки нанести вред дипломатам и еврейской общине - это, по его словам, переход красной черты.