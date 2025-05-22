Фото Рийгикогу лишил Калле Лаанета депутатской неприкосновенности

За лишение Лаанета депутатской неприкосновенности проголосовали 54 из 101 члена Рийгикогу. Никто не проголосовал против. Для принятия предложения необходимо большинство членов парламента.

29 апреля генеральный прокурор страны Астрид Аси направила запрос канцлеру юстиции с просьбой предложить Рийгикогу лишить Калле Лаанета депутатской неприкосновенности, поскольку окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям завершила досудебное разбирательство по уголовному делу, в рамках которого Лаанету было предъявлено подозрение в мошенничестве.

Согласно подозрению, в 2022 и 2023 годах Калле Лаанет, являясь депутатом Рийгикогу и министром юстиции, подавал заявления на возмещение расходов на аренду жилья на основании договора аренды со связанным с ним лицом. Поскольку сотрудники канцелярии Рийгикогу и Министерства юстиции не знали об этом, согласно подозрению, в качестве компенсации аренды жилья без законных оснований выплатили более 13 000 евро. Квартира принадлежала пасынку Лаанета.

В соответствии с порядком возмещения расходов на жилье для членов правительства и депутатов Рийгикогу, нельзя требовать возмещения расходов на жилье, если договор аренды был заключен со связанным с ним лицом в понимании Закона о борьбе с коррупцией.

Подозреваемый в мошенничестве депутат Рийгикогу Калле Лаанет сам выступает за снятие с себя депутатской неприкосновенности по предложению канцлера юстиции Юлле Мадизе.