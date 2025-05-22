В Латвии растет спрос на хосписную помощь

Из-за старения общества все более востребованными в Латвии становятся услуги хосписов - уход за умирающими людьми, чтобы условия в последние месяцы и недели их жизни были качественными, сообщает RUS.TVNET.
Из-за растущего спроса все очевиднее становится: необходимо расширять спектр хосписных услуг и увеличивать число специалистов в этой области.
В благотворительной организации Hospiss LV сейчас работают пять мобильных бригад. Они выезжают на дом, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам, консультировать их, а также обучать родственников или соседей, как правильно ухаживать за тяжело больными.
Однако этого недостаточно.
«Нам по-прежнему не хватает стационарных хосписов для самых тяжелых пациентов. Кроме того, у нас нет услуги долгосрочного ухода на дому - мобильная команда приезжает, выполняет необходимые действия и уезжает к следующему пациенту. У нас также нет дневного центра, но мы планируем его создать. Так что планы у нас большие», - рассказывает соучредитель организации Илзе Зосуле.
Одна из главных проблем - недостаточное понимание важности хосписной помощи. Именно из-за этого в этой сфере остро не хватает ресурсов и людей.
Спрос на услуги растет, все больше людей обращаются за советом и поддержкой.
Организации требуются социальные работники - для приема звонков и первых визитов на дом, медицинский персонал, средства технической поддержки (например, медицинское оборудование) и специалисты по уходу.
«Уход на дому - услуга дорогая, но пока нам удается справляться. Правда, к концу года средства могут закончиться. Тем не менее ответственные министерства пообещали нам помощь», - говорит социальный работник и капеллан Hospiss LV Лига Малане.