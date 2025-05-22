В Латвии растет спрос на хосписную помощь

Из-за растущего спроса все очевиднее становится: необходимо расширять спектр хосписных услуг и увеличивать число специалистов в этой области.

В благотворительной организации Hospiss LV сейчас работают пять мобильных бригад. Они выезжают на дом, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам, консультировать их, а также обучать родственников или соседей, как правильно ухаживать за тяжело больными.

Однако этого недостаточно.

«Нам по-прежнему не хватает стационарных хосписов для самых тяжелых пациентов. Кроме того, у нас нет услуги долгосрочного ухода на дому - мобильная команда приезжает, выполняет необходимые действия и уезжает к следующему пациенту. У нас также нет дневного центра, но мы планируем его создать. Так что планы у нас большие», - рассказывает соучредитель организации Илзе Зосуле.

Одна из главных проблем - недостаточное понимание важности хосписной помощи. Именно из-за этого в этой сфере остро не хватает ресурсов и людей.

Спрос на услуги растет, все больше людей обращаются за советом и поддержкой.

Организации требуются социальные работники - для приема звонков и первых визитов на дом, медицинский персонал, средства технической поддержки (например, медицинское оборудование) и специалисты по уходу.