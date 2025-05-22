Райнер Сакс Путин в Курске устроил перед подчиненными искусный спектакль

Кроме того, были предприняты попытки дать понять через общение с присутствовавшими на встрече с президентом России официальными лицами информацию о том, что российская армия продолжает наступление на территории Сумской области Украины.

Это был очень искусно спланированный политико-технологический ход, когда чиновники требовали наступления на Сумы, но сам президент напрямую такого заявления не делал. Поэтому создается впечатление, что российская армия наступает дальше, однако президент в этом вопросе формальной ответственности на себя не берет.

Боевые действия на территории Курской области продолжаются, и начать масштабное наступление на украинской территории на этом направлении пока не удалось. В политическом плане продвижение российской армии в сторону Сум было бы значимым событием (как и в сторону Харькова). Угрозы атак в этом направлении постоянно звучат на протяжении последних двух лет, после вывода российской армии из этого региона весной 2022 года.

Для российского руководства важно, чтобы в случае, если в какой-то момент действительно будет установлен режим прекращение огня, украинские войска в этот момент не находились на территории России. Кроме того, визит президента России в Курскую область был попыткой подогреть в западных СМИ нарратив о новом большом наступлении российской армии.