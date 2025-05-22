Райнер Сакс Путин в Курске устроил перед подчиненными искусный спектакль

Президент России организовал, с его точки зрения, крайне важную операцию по влиянию на общественное мнение, посетив Курскую область. Как пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс, Путин вновь пытался донести, и прежде всего до российских граждан, мысль о том, что боевые действия на территории Курской области завершены.
Кроме того, были предприняты попытки дать понять через общение с присутствовавшими на встрече с президентом России официальными лицами информацию о том, что российская армия продолжает наступление на территории Сумской области Украины.
Это был очень искусно спланированный политико-технологический ход, когда чиновники требовали наступления на Сумы, но сам президент напрямую такого заявления не делал. Поэтому создается впечатление, что российская армия наступает дальше, однако президент в этом вопросе формальной ответственности на себя не берет.
Боевые действия на территории Курской области продолжаются, и начать масштабное наступление на украинской территории на этом направлении пока не удалось. В политическом плане продвижение российской армии в сторону Сум было бы значимым событием (как и в сторону Харькова). Угрозы атак в этом направлении постоянно звучат на протяжении последних двух лет, после вывода российской армии из этого региона весной 2022 года.
Для российского руководства важно, чтобы в случае, если в какой-то момент действительно будет установлен режим прекращение огня, украинские войска в этот момент не находились на территории России. Кроме того, визит президента России в Курскую область был попыткой подогреть в западных СМИ нарратив о новом большом наступлении российской армии.
В последние дни российская армия активно распространяет новости о якобы решающем продвижении своих подразделений на разных участках фронта. Уже много лет используется приём, когда небольшая мобильная группа продвигается глубже в тыл украинских войск, поднимает флаг в определенной географической точке и выкладывает фото в соцсетях. Такие вылазки обычно не приводят к долговременному успеху, однако в блогах появляются сообщения, что российская армия продвинулась вперёд. Чаще всего украинское командование подобные сообщения не опровергает, прежде всего в интересах безопасности своих войск.
Вчера появилось сообщение российского командования о том, что армия достигла границы Днепропетровской области в направлении Покровска, но украинское командование в очередной раз доказало, что это была фейковая новость. Можно ожидать, что в ближайшие дни, недели и месяцы появится ещё немало сомнительных сообщений о «взятии новых населённых пунктов».
Выборы на Украине снова актуальны
Президент США ещё больше сместил акценты в риторике относительно мирных процессов на Украине и вновь начал обвинять предыдущую администрацию в сложившейся ситуации. Вероятно, к этим эмоциональным пунктам повестки дня еще не раз вернутся.
В свою очередь, Россия на уровне Министерства иностранных дел заявила, что для подписания меморандума с Украиной необходима новая власть в Киеве. Это одна из линий поведения России, которую временами актуализируют, а затем снова оставляют без внимания. Сейчас этот вопрос снова выносится на обсуждение, и, кажется, российские власти хотят снова проверить, не вернётся ли президент США к своей прежней точке зрения о необходимости выборов на Украине.
Взрывы на территории России и Украины
Генштаб Украины вчера подтвердил атаку дронами по оборонному предприятию в Орловской области России. На этом предприятии производят различные электронные компоненты для ракет и самолётов российской армии. Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что в разных регионах страны были уничтожены 150 украинских дронов.
Сообщение о ночной атаке кажется сильно преувеличенным. Вспоминается, что в последнем телефонном разговоре президент России вроде бы жаловался президенту США на украинские воздушные атаки на территории России. Возможно, в публичных заявлениях намеренно преувеличивают масштаб атак украинских дронов, чтобы вызвать эмоциональную реакцию президента США. В первый год войны Россия, наоборот, старалась преуменьшать масштабы украинских атак.
Вчера украинские беспилотники продолжили полеты в России, а во второй половине дня было приостановлено авиасообщение в московском аэропорту Домодедово. Ночью вновь были совершены атаки на западные регионы России. Сообщается о взрывах в Тульской области, однако подробности о конкретных объектах не раскрываются. В официальных сообщениях России упоминаются 400 дронов, участвовавших в атаке, что вновь кажется явным преувеличением. Российские атаки с помощью иранских дронов продолжаются каждую ночь, но в последние две ночи их количество было заметно ниже обычного для последних месяцев.
Ситуация на фронте
Количество предпринятых российской армией атак вчера немного снизилось, но в целом интенсивность наступательных действий осталась на уровне предыдущих дней и недель.
- В направлениях Курск/Сумы/Белгород уровень активности российской армии, тактической авиации и артиллерии остаётся стабильным последние недели. Позиции украинской армии на российской территории подвергаются атакам, но занять их не удаётся. Также не удаётся проникнуть вглубь Сумской области. В самой Сумской области одно из подразделений украинской нацгвардии нарушило правила, установленные на учениях: на полигоне одновременно собралось слишком много военных. После этого Россия ударила по ним баллистической ракетой, погибли 6 солдат.
- В направлении Харькова вчера российские атаки активизировались, но успеха не принесли. По словам представителя украинской армии в регионе, российское командование старается подтянуть резервы ближе к линии фронта. Посмотрим, смогут ли они перегруппироваться для более масштабного наступления. Новости о новых попытках наступления на этом направлении появляются с завидной регулярностью последние полгода. Пока российская армия не смогла организовать здесь широкомасштабных атак.
- В направлении Купянска активность российских подразделений остаётся низкой. Более активные атаки идут в районе Лимана. В районе Северска активность российских войск вчера снизилась. Существенных изменений линии фронта в этом регионе нет.
- Вчера атаки в районе Часова Яра носили менее интенсивный характер. В Торецке и его окрестностях продолжаются ожесточённые бои. Существенных изменений в расположении войск нет.
- Темп атак остаётся высоким в направлении Покровска и на юго-западе от Донецка. Незначительно российская армия смогла улучшить свои позиции на юге, в районе населённого пункта Великая Новосёлка.
- На южном фронте российская армия провела несколько атак в направлении Гуляйполя и Орехова, но добиться успеха не удалось. В районе днепровских островов активность российской армии за последние два месяца остаётся крайне низкой. Ожидавшегося в конце зимы и весной масштабного нового наступления российских войск пока не видно.