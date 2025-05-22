Стартует пляжный сезон: спасатели приступают к работе

С 24 мая по 31 августа 2025 года пляж Пюхаярве снова будет находиться под надзором профессиональной службы спасения. За безопасность отдыхающих будут отвечать спасатели компании Viking Security, которая обеспечивает дежурство на этом участке уже не первый год.
Перед началом сезона на пляже провели подготовительные работы: очищено дно акватории, в ближайшее время в воду планируется установка буйков. Спасатели просят посетителей соблюдать осторожность, не нарушать правила поведения на пляже, избегать стеклянной тары и напомнили, что употребление алкоголя и купание - несовместимы.
Пюхаярве остается единственным охраняемым общественным пляжем в волости Отепя. Спасательная служба работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни. На дежурстве одновременно находятся два спасателя. Кроме того, Департамент здоровья раз в месяц берет пробы воды, чтобы контролировать ее качество и безопасность для купания.
В день открытия сезона - 24 мая - на концертной площадке Пюхаярве пройдет праздничное мероприятие с участием популярной группы Terminaator. Также в течение лета на этом месте традиционно проводятся крупные события, в том числе праздник Иванова дня и музыкальный фестиваль Retrobest.
Отдыхающим доступны различные формы досуга. В местной гавани можно арендовать лодки и другой водный транспорт, а в пункте Otisurf - взять SUP-доску. В окрестностях организуются пешие и самокатные экскурсии, которые проводит туроператор Loodusturism.ee.
Для желающих перекусить работают пляжное кафе и зона с горячей едой.
Следует учитывать, что движение автотранспорта в зоне пляжа с 10:00 до 20:00 запрещено.
График работы спасателей:
24 мая – 31 июля 2025 года - с 10:00 до 21:00
1 августа – 20 августа 2025 года - с 10:00 до 20:00
Информационный телефон спасательной службы: +372 5360 5076 (доступен с 9:00 до 22:00)