Стартует пляжный сезон: спасатели приступают к работе

Перед началом сезона на пляже провели подготовительные работы: очищено дно акватории, в ближайшее время в воду планируется установка буйков. Спасатели просят посетителей соблюдать осторожность, не нарушать правила поведения на пляже, избегать стеклянной тары и напомнили, что употребление алкоголя и купание - несовместимы.

Пюхаярве остается единственным охраняемым общественным пляжем в волости Отепя. Спасательная служба работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни. На дежурстве одновременно находятся два спасателя. Кроме того, Департамент здоровья раз в месяц берет пробы воды, чтобы контролировать ее качество и безопасность для купания.

В день открытия сезона - 24 мая - на концертной площадке Пюхаярве пройдет праздничное мероприятие с участием популярной группы Terminaator. Также в течение лета на этом месте традиционно проводятся крупные события, в том числе праздник Иванова дня и музыкальный фестиваль Retrobest.

Отдыхающим доступны различные формы досуга. В местной гавани можно арендовать лодки и другой водный транспорт, а в пункте Otisurf - взять SUP-доску. В окрестностях организуются пешие и самокатные экскурсии, которые проводит туроператор Loodusturism.ee.

Для желающих перекусить работают пляжное кафе и зона с горячей едой.

Следует учитывать, что движение автотранспорта в зоне пляжа с 10:00 до 20:00 запрещено.