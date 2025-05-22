Эстония получит более 70 миллионов евро внешней помощи

В четверг правительство одобрило соглашения о сотрудничестве, которые будут заключены с Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, в рамках чего Эстония получит 71,8 миллиона евро внешней помощи из европейских финансовых механизмов. Подписание договоров состоится на торжественной церемонии 27 мая.
Согласно соглашениям, в период 2021–2028 годов Эстония получит средства из двух финансовых механизмов на общую сумму 71,8 миллиона евро, из которых к использованию будет доступно около 60 миллионов евро в виде чистой суммы.