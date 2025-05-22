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Эстония получит более 70 миллионов евро внешней помощи

Эстония получит 71,8 миллиона евро внешней помощи. Фото иллюстративное.
Эстония получит 71,8 миллиона евро внешней помощи. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann / Postimees

В четверг правительство одобрило соглашения о сотрудничестве, которые будут заключены с Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, в рамках чего Эстония получит 71,8 миллиона евро внешней помощи из европейских финансовых механизмов. Подписание договоров состоится на торжественной церемонии 27 мая.

Согласно соглашениям, в период 2021–2028 годов Эстония получит средства из двух финансовых механизмов на общую сумму 71,8 миллиона евро, из которых к использованию будет доступно около 60 миллионов евро в виде чистой суммы.

С Исландией, Лихтенштейном и Норвегией будет подписано соглашение по финансовому механизму Европейского экономического пространства (ЕЭП) на сумму 30,7 миллиона евро, а между Эстонией и Норвегией - соглашение по норвежскому финансовому механизму на сумму 29,3 миллиона евро.

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