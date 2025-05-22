Скандал Проваленный экзамен по вождению: суд встал на сторону экзаменатора

Он указал, что в день экзамена с утра шел дождь, а асфальт был мокрым. В подтверждение своих слов он предоставил суду справку о погоде за 4 октября 2024 года.

Из справки следовало, что рано утром в этот день действительно выпало 0,1 миллиметра осадков, однако уже за час до экзамена дождь прекратился, и во время экзамена осадков не было.

Суд пришел к выводу, что такое количество осадков не могло ухудшить условия дорожного движения до такой степени, чтобы помешать движению с соблюдением скоростного режима.

Суд согласился с Департаментом транспорта, что дорожные и погодные условия, преобладавшие во время экзамена по вождению, не могли стать оправданием для вождения со скоростью, значительно ниже установленной.

Как пояснил в суде экзаменатор, во время экзамена дорожные и погодные условия были хорошими, покрытие дороги, скорее, всего влажным, но не настолько, чтобы это требовало столь медленного движения по шоссе.

Поэтому экзаменуемый должен был продемонстрировать свое умение управлять автомобилем по дороге вне населенного пункта с максимально разрешенной скоростью, добавил он.

Административный суд счел, что экзаменатор правильно выявил недостатки в компетенции экзаменуемого по оценке дорожной обстановки, и отклонил жалобу.

«Таким образом, решение по оценке экзамена является как формально, так и по существу законным, и нет оснований для его отмены», - говорится в заключении суда.

Судебное решение не вступило в силу и может быть оспорено в течение тридцати дней в Тартуском окружном суде.

Закон о дорожном движении запрещает без уважительных причин мешать другим участникам движения чрезмерно медленной ездой, но полиция во многих случаях считает медленную езду оправданной.

Как пояснил журналистам Postimees старший комиссар отдела патрульной и дорожной полиции Тарту Энн Вирк, полиция вмешивается в том случае, если за медленным водителем образуется колонна, которую он не пропускает.