Скандал Проваленный экзамен по вождению: суд встал на сторону экзаменатора

Тартуский административный суд в среду отклонил жалобу жителя Эстонии, который получил неудовлетворительную оценку на экзамене по вождению за слишком медленную езду.
В октябре прошлого года экзаменатор Департамента транспорта, принимавший государственный экзамен по вождению на получение водительских прав категории C, поставил претенденту неудовлетворительную оценку.
По мнению экзаменатора, в ходе экзамена водитель неоднократно без причины ехал слишком медленно по шоссе вне населенного пункта, мешая остальным участникам движения.
Экзаменуемый двигался по участку с ограничением скорости 90 километров в час в основном со скоростью 60–70 километров в час, иногда кратковременно со скоростью 75–80 километров в час, пояснил экзаменатор.
На участке с ограничением 70 километров в час его скорость составляла 50–55 километров в час. Поэтому экзаменатор пришел к выводу, что экзаменуемый не способен выбрать правильную скорость движения, и поставил неудовлетворительную оценку.
Экзаменуемый остался недоволен таким решением и подал в Департамент транспорта жалобу, которая была отклонена 2 декабря прошлого года.
После этого он подал иск в Тартуский административный суд, требуя отменить результаты экзамена по вождению категории C и решение Департамента транспорта, вынесенное после рассмотрения жалобы.
Кроме того, он потребовал обязать Департамент транспорта принять новое решение, которым его экзамен признается сданным, и ему, таким образом, предоставляется право управления транспортными средствами категории C.
Истец был уверен, что решение экзаменатора признать его экзамен несданным является неправомерным, а оценка экзаменатора не соответствует требованиям Закона о дорожном движении.
Свой выбор скорости движения он объяснил в суде неблагоприятными погодными условиями и извилистыми участками дороги.
Он указал, что в день экзамена с утра шел дождь, а асфальт был мокрым. В подтверждение своих слов он предоставил суду справку о погоде за 4 октября 2024 года.
Из справки следовало, что рано утром в этот день действительно выпало 0,1 миллиметра осадков, однако уже за час до экзамена дождь прекратился, и во время экзамена осадков не было.
Суд пришел к выводу, что такое количество осадков не могло ухудшить условия дорожного движения до такой степени, чтобы помешать движению с соблюдением скоростного режима.
Суд согласился с Департаментом транспорта, что дорожные и погодные условия, преобладавшие во время экзамена по вождению, не могли стать оправданием для вождения со скоростью, значительно ниже установленной.
Как пояснил в суде экзаменатор, во время экзамена дорожные и погодные условия были хорошими, покрытие дороги, скорее, всего влажным, но не настолько, чтобы это требовало столь медленного движения по шоссе.
Поэтому экзаменуемый должен был продемонстрировать свое умение управлять автомобилем по дороге вне населенного пункта с максимально разрешенной скоростью, добавил он.
Административный суд счел, что экзаменатор правильно выявил недостатки в компетенции экзаменуемого по оценке дорожной обстановки, и отклонил жалобу.
«Таким образом, решение по оценке экзамена является как формально, так и по существу законным, и нет оснований для его отмены», - говорится в заключении суда.
Судебное решение не вступило в силу и может быть оспорено в течение тридцати дней в Тартуском окружном суде.
Закон о дорожном движении запрещает без уважительных причин мешать другим участникам движения чрезмерно медленной ездой, но полиция во многих случаях считает медленную езду оправданной.
Как пояснил журналистам Postimees старший комиссар отдела патрульной и дорожной полиции Тарту Энн Вирк, полиция вмешивается в том случае, если за медленным водителем образуется колонна, которую он не пропускает.
«Возможно, у водителя есть вполне адекватное объяснение медленной езде: начинающий водитель, скользкая дорога, плохая видимость или аналогичная ситуация. Ясно, что полиция не требует ни от кого ехать выше своих возможностей», - добавил Вирк.