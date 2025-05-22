Квартирные товарищества Эстонии не спешат с договорами общего страхования

«Если, например, протекает труба, которая находится на балансе товарищества, и для ее ремонта нужно вскрыть стену в квартире, то при отсутствии страховки у дома эти расходы ложатся на плечи товарищества. Простой ремонт может стоить несколько сотен евро, но при пожаре или штормовом повреждении суммы могут достигать десятков тысяч», - отмечает он.

Он приводит примеры: в Хаапсалу у многоквартирного дома шторм снес крышу - сумма ущерба составила 25 000 евро. В Ляэне-Нигула на балконе вспыхнул электросамокат, вызвав ущерб на сумму 13 000 евро. В Ласнамяэ протечка трубы привела к ущербу в размере 12 600 евро, при этом для выявления протечки пришлось вскрыть стену в ванной одной из квартир.

«Кроме штормов, воды и пожаров, жилищные товарищества все чаще сталкиваются с поломками технического оборудования и систем, которые также нуждаются в страховой защите, - добавляет Ольбрей. - К примеру, неисправность блока управления лифтом обошлась одному из товариществ почти в 12 000 евро, аналогичный по размеру ущерб возник у другого товарищества в результате поломки компрессора теплового насоса».