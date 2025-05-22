Квартирные товарищества Эстонии не спешат с договорами общего страхования

Хотя 80% жилья в Эстонии застраховано, многие домовладельцы не осознают, что их имущество все равно находится под скрытой угрозой. По данным Союза страховых обществ Эстонии, страховой договор на общее имущество и объекты общего пользования заключен лишь у половины квартирных товариществ.
В случае серьезного страхового случая выплаты по индивидуальной страховке жилья может оказаться недостаточно для полного восстановления квартиры.
«Мы видим на практике, что жители Эстонии активно страхуют свое жилье - они хорошо понимают необходимость защиты имущества, учитывают разные риски, и их осведомленность со временем растет. Если раньше жилье страховали в основном по требованию банка, то теперь это все чаще осознанный выбор в целях защиты собственности», - комментирует руководитель по продукту имущественного страхования в Salva Kindlustus Ханнес Ольбрей.
«К сожалению, важность страхования квартирных товариществ все еще недооценивается, примерно у половины многоквартирных домов отсутствует страховая защита, а это значит, что общее имущество жильцов вообще никак не защищено. Любая неожиданная авария может обернуться значительными расходами для всех жильцов и привести к ущербу, который не покрывается индивидуальной страховкой квартиры», - предупреждает Ольбрей.
По его словам, наиболее распространенные риски для квартирных товариществ связаны с пожарами, протечками труб и стихийными бедствиями, причем два последних встречаются все чаще. По данным Союза страховых обществ Эстонии, в 2024 году произошло 22 200 страховых случаев, связанных с повреждением зданий, общая сумма ущерба составила 52 миллиона евро. Большую часть ущерба (44%) вызвали протечки труб, 22% - пожары, почти 10% - штормы и другие природные явления.
«Страховка квартиры покрывает внутренние стены и внутреннюю отделку при наступлении страхового случая. Однако внешние стены, крыша, электрические, отопительные и охранные системы относятся к совместной собственности и находятся в зоне ответственности квартирного товарищества, и следовательно - нуждаются в отдельной страховке», - поясняет Ольбрей.
«Если, например, протекает труба, которая находится на балансе товарищества, и для ее ремонта нужно вскрыть стену в квартире, то при отсутствии страховки у дома эти расходы ложатся на плечи товарищества. Простой ремонт может стоить несколько сотен евро, но при пожаре или штормовом повреждении суммы могут достигать десятков тысяч», - отмечает он.
Он приводит примеры: в Хаапсалу у многоквартирного дома шторм снес крышу - сумма ущерба составила 25 000 евро. В Ляэне-Нигула на балконе вспыхнул электросамокат, вызвав ущерб на сумму 13 000 евро. В Ласнамяэ протечка трубы привела к ущербу в размере 12 600 евро, при этом для выявления протечки пришлось вскрыть стену в ванной одной из квартир.
«Кроме штормов, воды и пожаров, жилищные товарищества все чаще сталкиваются с поломками технического оборудования и систем, которые также нуждаются в страховой защите, - добавляет Ольбрей. - К примеру, неисправность блока управления лифтом обошлась одному из товариществ почти в 12 000 евро, аналогичный по размеру ущерб возник у другого товарищества в результате поломки компрессора теплового насоса».
По словам Ольбрея, современные дома - это не просто стены и крыша. Они включают в себя сложные и чувствительные системы и оборудование, которые являются совместной собственностью жильцов: лифты, вентиляция, бойлеры, тепловые насосы, охранные устройства. Чем новее или модернизированнее дом, тем важнее убедиться, что застрахованы не только его конструкции, но и оборудование, особенно если срок их гарантии уже истек.
Ольбрей советует всем жителям многоквартирных домов, даже тем, у кого есть индивидуальная страховка, уточнить у своего товарищества, застраховано ли общее имущество и насколько хорошо. Страховка квартирного товарищества должна покрывать как сам корпус здания, так и все зоны совместного владения.
«Хороший договор страхования многоквартирного дома включает в себя достаточную защиту от основных рисков: пожары, протечки труб, взломы, вандализм и штормы. Также туда стоит включить расширенную защиту для ремонта поврежденных труб, защиту от поломок оборудования и страхование гражданской ответственности, если кто-либо получит травму или его имущество будет повреждено на территории дома. Доля самофинансирования при этом должна быть подъемной», - подчеркивает Ольбрей.
По его словам, отсутствие страховки в товариществе часто объясняют нехваткой бюджета, но на практике затраты не так уж велики. Например, для типичного пятиэтажного дома с четырьмя подъездами в спальном районе сумма страхового взноса с расширенной защитой и покрытием ответственности составляет в среднем 50–60 евро в месяц на все товарищество - это менее одного евро в месяц с квартиры.
Хотя бывают отдельные случаи, когда страхование не помогает, повседневная практика показывает, что большинство инцидентов в многоквартирных домах легко покрываются страховыми выплатами. Устранение последствий протечек или вандализма без страховки может оказаться значительно дороже, чем годовой страховой взнос.