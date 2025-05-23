«Эстония в лицах» Молитва, рыбалка, лук и туристы: как живут в Причудье современные староверы

Наталья: Когда произошел раскол (реформа патриарха Никона - прим. ред.) и церкви стали отбирать у старообрядцев и отдавать их православным, надо было продолжать молиться, но было негде. Староверы стали строить такие моленные, которые больше были похоже на дома. Чтобы можно было закрыть ставни и никто не подумал бы, что там идет служба. Стоит обычный дом, небольшой, невысокий. А потом уже, когда староверы могли открыто молиться, стали строить уже повыше.

Анита: Можно ли заходить в моленные не староверам?

Наталья: Да, если человек пришел к Богу, никто от него не отвернется. Единственное, у нас женщины должны быть в юбке ниже колен, в платке, руки тоже должны быть прикрыты. Есть вещи, которые надо соблюдать, а так никто вас не выгонит. А вообще, когда вы заходите в моленную, вы должны знать, что правая сторона - для мужчин, а левая - для женщин.

Наталья Рястас. Фото: Анита Авакова

Анита: Как проходят службы в храмах? Отличаются ли они как-то от служб в православных церквях?

Наталья: В нашей моленной службы ведут на древнеславянском, книги все на нем же, хоровое пение отличается. Праздники у нас одни и те же, мы же все-таки православные, просто древлеправославные. Есть различие: нам разрешено кланяться в пол, в православных церквях такого уже не осталось. Плюс мы крестимся двумя перстами.