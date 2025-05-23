«Эстония в лицах» Молитва, рыбалка, лук и туристы: как живут в Причудье современные староверы

Что известно обычному человеку о старообрядцах Эстонии? Наверное то, что они крестятся двумя перстами, ведут закрытый образ жизни и бережно относятся к вере, которая во многом организует их быт. Так ли это, нам расскажет староверка и пряничный мастер из Причудья Наталья Рястас.
Это третий эпизод подкаста «Эстония в лицах», ведущие - Ольга Лебедева и Анита Авакова.
Анита: Наталья, как вы оказались в Причудье? Ведь родились вы в Таллинне.
Наталья: Мои родители родом из деревни Колкья (ранее Кольки - прим. ред.), они староверы. Мои дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки тоже староверы. Когда отец учился в училище, а мама оканчивала школу, они решили переехать в столицу, чтобы обеспечить своим детям лучшую жизнь, чтобы они никогда не узнали, что такое работать в огороде. Родители обосновались в Таллинне, где родилась я и две мои сестры, я средняя. Я окончила здесь школу, но судьба увела меня обратно в деревню Колкья. Я помогала бабушке, устроилась на работу, вышла замуж и осталась там жить.
Ольга: В Эстонии староверы оказались в конце XVII - в начале XVIII века. Где их основные поселения и почему именно там?
Наталья: В Эстонии 12 общин староверов, десять из них поморского сословия, а две - федосеевского. Они беспоповцы. Те, которые поморского сословия, пришли в Эстонию с русского севера, а федосеевские - из Великого Новгорода. Они поселились у Чудского озера: выбирали место, чтобы были лес, болота, водоем. Место довольно безлюдное и при этом там можно было заниматься земледелием и жить.
Анита: В XVIII веке началось строительство деревянных храмов староверов. Расскажите, как они выглядят и по каким принципам их строили?
Наталья: Когда произошел раскол (реформа патриарха Никона - прим. ред.) и церкви стали отбирать у старообрядцев и отдавать их православным, надо было продолжать молиться, но было негде. Староверы стали строить такие моленные, которые больше были похоже на дома. Чтобы можно было закрыть ставни и никто не подумал бы, что там идет служба. Стоит обычный дом, небольшой, невысокий. А потом уже, когда староверы могли открыто молиться, стали строить уже повыше.
Анита: Можно ли заходить в моленные не староверам?
Наталья: Да, если человек пришел к Богу, никто от него не отвернется. Единственное, у нас женщины должны быть в юбке ниже колен, в платке, руки тоже должны быть прикрыты. Есть вещи, которые надо соблюдать, а так никто вас не выгонит. А вообще, когда вы заходите в моленную, вы должны знать, что правая сторона - для мужчин, а левая - для женщин.
Анита: Как проходят службы в храмах? Отличаются ли они как-то от служб в православных церквях?
Наталья: В нашей моленной службы ведут на древнеславянском, книги все на нем же, хоровое пение отличается. Праздники у нас одни и те же, мы же все-таки православные, просто древлеправославные. Есть различие: нам разрешено кланяться в пол, в православных церквях такого уже не осталось. Плюс мы крестимся двумя перстами.
Ольга: А как староверы хоронят? И как проходят поминки?
Наталья: Похороны - важная церемония, собирается очень много людей, больше, чем на свадьбе. Человека провожают всей деревней. Кто может прийти на похороны, тот идет. И службы проводятся. Как только человек умер, по нем сразу начинают читать молитвы. Всё по старинным обычаям. Человек обязательно заранее готовит для себя смертную одежду. Женщины шьют сарафаны, у них есть рубашки, поясок - все как надо. И старые люди подскажут, как это правильно сделать.
Когда человека выносят из дома, его несут на руках в моленную через всю деревню. Мужчины сменяют друг друга, впереди человек с крестом. Певчие идут, а также родные. Родным нельзя нести гроб и копать могилу. После похорон люди собираются за поминальным столом. Отпевание идет на девять дней, сорок дней и год. До года нельзя ставить памятник на кладбище.
Ольга: Чем отличается жизненный уклад староверов? Какие существуют запреты - например, не курить, не пить, не ругаться матом, традиции - кипятить воду для чая в самоваре или спать на узкой кровати и так далее? Какие традиции соблюдались в вашей семье и, может, соблюдаются до сих пор?
Наталья: Вы все правильно перечислили. У староверов не должно быть вредных привычек: нельзя курить, пить, не сквернословить. Нельзя быть злопамятным и испытывать гордыню, нужно быть смиренным, трудолюбивым, добрым. Сейчас люди немного изменились.
Меня всему обучала бабушка. Говорила, что вода в ведре должна быть прикрыта крышкой, иначе ночью бесы там будут купаться. У бабушки были отдельные чашка и блюдечко, которыми пользовалась только она, и их нельзя было трогать.
Анита: Рыбалка и выращивание лука долгое время были главной частью доходов староверов из всех деревень на берегу Чудского озера. А как сейчас? Чем зарабатывают на жизнь староверы?
Наталья: Рыбалка и лук никуда не ушли. Если вспомнить рассказы бабушек и дедушек, то рыбалка, больше даже зимняя, всегда была основным видом деятельности. Летом староверы уезжали на стройки, они были преимущественно каменщиками. А женщины занимались хозяйством и выращивали цикорий. Сначала был цикорий, а потом лук.
Этот лук называют причудским, а на самом деле он бессоновский. Лук отличается вкусом, зимостойкостью, он хорошо хранится. Это был основной доход. И семьи были большими, например, у моей бабушки было десять детей. Когда был Советский Союз, весь лук уходил в Петербург, потому что там имелись большие рынки. А когда границы закрыли, сбывать лук стало непросто. Тут такой труд тяжелый, а продаешь выращенное за копейки.
Сейчас мало кто держит большие огороды. В какое-то время остались единицы, живущие этим трудом. Огороды уменьшались, людей становилось тоже меньше, потому что они стали устраиваться на работу в городе и переезжать. Сейчас у нас так лука выращивают немного, но все-таки выращивают, почти в каждом доме есть грядки. Если раньше брали количеством, то теперь люди держат от десяти до пятидесяти грядок, но стараются продать лук подороже, чтобы все-таки оправдать свои силы.
В этом выпуске мы также обсуждаем:
- что еще староверы выращивают на своих огородах;
- почему они варят сахар;
- как Наталья Рястас стала пряничным мастером;
- чем чудской пряник отличается от других;
- как туризм влияет на жизнь староверов из Причудья;
- с чего начать знакомство с культурой староверов.
О подкасте
Подкаст «Эстония в лицах» о богатстве культур Эстонии поддерживает Министерство культуры и софинансирует Европейский союз.