В Тарту под фургон попал знаменитый 15-летний кот Гутенберг

Около девяти утра в соцсетях начали распространяться сообщения очевидцев: по их словам, серый фургон сбил кота, однако тот, к счастью, остался жив и сразу же скрылся с места происшествия.

На территории Аппаратного завода были организованы поиски, и уже к полудню Гутенберга удалось найти: он прятался во дворе одного из местных жителей.

Как сообщил исполнительный директор Аппаратного завода Эрки Прууль, 15-летнего кота сразу отвезли к ветеринару. По предварительным данным, серьезных травм у него не обнаружено, похоже, он отделался сильным испугом: «Похоже, что Гутенберг все-таки не оказался прямо под колесами, но очень испугался. Сейчас его на всякий случай осматривают в ветеринарной клинике. Он двигался нормально, не был вялым или апатичным».

Согласно данным мэрии Тарту, владельцы домашних животных обязаны соблюдать правила содержания, которые предусматривают, что животное не должно выходить за пределы участка без присмотра. Это значит, что кошки не могут свободно разгуливать по городу.

«Мы знаем, что это формально запрещено, но ситуация немного сложнее, Гутенберг уличный кот, и ему нужно делать свои ежедневные обходы, - пояснил Прууль. - Мы пытались держать его в пределах здания и двора, но полностью приручить его так не удалось».