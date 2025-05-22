Эстонский миллиардер: конкурентоспособность Европы, как ни парадоксально, растет

Таавет Хинрикус убежден: если эстонские бизнесмены не будут вкладывать средства в экономику своей страны, это будет равносильно капитуляции, передает ERR.

«Я считаю, что конкурентоспособность Европы, как это ни парадоксально, лишь растет с учетом событий последних месяцев, если взглянуть на то, как Америка обращается со своими союзниками. Думаю, сейчас в Европе действительно открываются очень большие возможности», – говорит Хинрикус.

Со стороны ситуация в Эстонии кому-то может показаться более тревожной, нежели на самом деле, рассуждает он.

«Мне кажется, важно понимать, что мы сами, находясь в Эстонии, должны и дальше инвестировать в Эстонию, потому что если мы не будем этого делать, это будет равносильно капитуляции», - подчеркивает миллиардер.

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Состояние Таавета Хинрикуса на 2025 год оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов США, что ставит его на 2536 место в списке миллиардеров Forbes.

От управления финтехом Wise Хинрикус отошел в 2021 году. Сейчас он остается миноритарным акционером компании.

В настоящее время предприниматель занимается преимущественно развитием венчурного фонда под названием Plural.

Хинрикус вложил средства более чем в 100 компаний по всему миру, сосредоточившись в первую очередь на европейском рынке.

Его инвестиции охватывают различные сферы, включая технологию, образование, здравоохранение и недвижимость.

Кроме того, Таавету Хинрикусу принадлежит доля в технологических фирмах Bolt и Lightyear.

В компании Lightyear он был одним из первых инвесторов, возглавив в июне 2021 года раунд предварительного финансирования объемом 1,5 миллиона долларов вместе со Стеном Тамкиви.

Хинрикус также является одним из совладельцев торгового центра Kristiine Keskus.