Фото Правительство заседает в Нарвской эстонской гимназии

Визит членов правительства Эстонии в Ида-Вирумаа начался накануне.

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) сообщил в соцсетях, что получил в среду большое удовольствие от встречи с Нарвским эстонским обществом и Союзом пенсионеров Нарвы.

«Со своей стороны я в основном говорил о безопасности, оборонной промышленности и о том, как мы способствуем росту конкурентоспособности экономики», – добавил Михал.

По его словам, вопросы, которые задавали из зала местные жители, касались самых разных тем - от концертных залов до внешней политики.

«Активные слушатели всегда радуют. Встречи с людьми и размышления о жизни - определённо это одни из самых приятных моментов в работе премьер-министра», – отметил Михал.

Цель поездки правительства в Ида-Вирумаа состоит в том, чтобы встретиться с местными жителями, предпринимателями и руководителями самоуправлений.