В Риге на глазах у ребенка убили чайку и ее птенцов. Возбуждено уголовное дело

Как подтвердили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Государственной полиции, уголовный процесс начат по статье, предусматривающей наказание за жестокое обращение с животными, если оно совершено в общественном месте или в присутствии несовершеннолетнего. Такое преступление может караться лишением свободы на срок до шести лет, а также запретом на содержание животных (определенных или всех видов) сроком до пяти лет.

По информации полиции, личности участников инцидента установлены, в настоящее время продолжается выяснение обстоятельств.

Информацию о случившемся первой опубликовала в Facebook латвийская организация помощи диким птицам Drauga spārns. По их словам, рабочие на стройке убили чайку лопатой: сначала взрослую птицу, которая пыталась защищать своих птенцов, а затем и самих птенцов.

Свидетелем произошедшего стал ребенок, который рассказал об этом своей матери. Она обратилась в Drauga spārns, и волонтер организации выехала на место происшествия, после чего вызвала полицию.

По данным сообщества, чтобы скрыть следы, рабочие удалили гнездо и тела птиц, однако доброволец нашла останки в мусорном контейнере. На опубликованных фотографиях видно, что у мусорных баков лежат тела двух птенцов.