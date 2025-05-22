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Кристина Каллас: несправедливо лишать детей с особыми потребностями эстонского языка

Кристина Каллас в Нарвской эстонской гимназии.
Кристина Каллас в Нарвской эстонской гимназии. Фото: Ilja Smirnov

После начала языковой реформы в СМИ не раз поднимался вопрос о том, что школы, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями (HEV), сталкиваются с нехваткой спецпедагогов и логопедов. Есть эта проблема и в Нарве. Министр образования Кристина Каллас рассказала Rus.Postimees, как обеспечить кадры и адаптировать HEV-детей к обучению на эстонском языке.

В конце апреля нарвская школа Паю поделилась своими переживаниями на тему поиска спецпедагогов и логопедов. Исполняющая обязанности директора Людмила Смирнова рассказала, что найти необходимых специалистов с уровнем языка очень трудно. 

«Например, проблема с логопедами по всей стране. А логопед с эстонской базой не подойдет для русскоязычных детей с особыми потребностями - это может навредить их знаниям. Однако государство не дает методичек или решений, не объясняет, где найти педагогов, только требует их найти», - сказала Смирнова.

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