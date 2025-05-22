Кристина Каллас: несправедливо лишать детей с особыми потребностями эстонского языка

После начала языковой реформы в СМИ не раз поднимался вопрос о том, что школы, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями (HEV), сталкиваются с нехваткой спецпедагогов и логопедов. Есть эта проблема и в Нарве. Министр образования Кристина Каллас рассказала Rus.Postimees, как обеспечить кадры и адаптировать HEV-детей к обучению на эстонском языке.