Глава ERJK об участии мэра Таллинна в рекламе хоккейного турнира: она была слишком политически ориентированной

На состоявшемся в четверг заседании Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) обсуждались интернет-шоу Postimees «Теневое правительство», ведущим которого был Урмас Рейнсалу («Отечество»), реклама турнира по хоккею с шайбой с Евгением Осиновским (Социал-демократическая партиия) и реклама автомобилей Škoda с Мартом Вырклаэвом (Партия реформ).
ERJK приняла решение продолжить разбирательство в отношении рекламы с мэром Таллинна Осиновским, в которой он приглашал людей посмотреть матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой в ледовом холле «Тондираба». Ответ Осиновского не изменил мнения ERJK.