Глава ERJK об участии мэра Таллинна в рекламе хоккейного турнира: она была слишком политически ориентированной

ERJK приняла решение продолжить разбирательство в отношении рекламы с мэром Таллинна Осиновским, в которой он приглашал людей посмотреть матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой в ледовом холле «Тондираба». Ответ Осиновского не изменил мнения ERJK.

«Городу Таллинну не запрещено поддерживать спорт с любого ракурса, который ему нравится, - сказала глава комиссии Лийза Овийр, но добавила, что в таком случае вопрос заключается в том, как именно оказывать поддержку. - Эта конкретная реклама, присланная нам, все же была сосредоточена вокруг одного политика. Поэтому комиссия приняла решение продолжить разбирательство».