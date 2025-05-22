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Глава ERJK об участии мэра Таллинна в рекламе хоккейного турнира: она была слишком политически ориентированной

Перевод: Павел Соболев
Реклама матчей международного хоккейного турнира с изображением мэра Таллинна.
Реклама матчей международного хоккейного турнира с изображением мэра Таллинна. Фото: Erakogu

На состоявшемся в четверг заседании Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) обсуждались интернет-шоу Postimees «Теневое правительство», ведущим которого был Урмас Рейнсалу («Отечество»), реклама турнира по хоккею с шайбой с Евгением Осиновским (Социал-демократическая партиия) и реклама автомобилей Škoda с Мартом Вырклаэвом (Партия реформ).

ERJK приняла решение продолжить разбирательство в отношении рекламы с мэром Таллинна Осиновским, в которой он приглашал людей посмотреть матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой в ледовом холле «Тондираба». Ответ Осиновского не изменил мнения ERJK.

«Городу Таллинну не запрещено поддерживать спорт с любого ракурса, который ему нравится, - сказала глава комиссии Лийза Овийр, но добавила, что в таком случае вопрос заключается в том, как именно оказывать поддержку. - Эта конкретная реклама, присланная нам, все же была сосредоточена вокруг одного политика. Поэтому комиссия приняла решение продолжить разбирательство».

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