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Экономист: время дешевой рабочей силы в Эстонии прошло

Перевод: Ева Ойжинская
В цехе обмотки двигателей завода по производству моторов и генераторов международной компании ABB, расположенного в Таллинне, работает много иностранцев.

Правительство и предприятия хотят привлечь больше высокооплачиваемых специалистов из третьих стран, чтобы повысить конкурентоспособность Эстонии, но остается вопрос, не приведет ли это также к увеличению притока дешевой рабочей силы.

Будь то обмотчики или операторы вакуумной пропитки, инженеры-механики или специалисты по финальному контролю - многие из них приезжают из-за рубежа, в том числе из третьих стран. Без этих работников не может обойтись международная компания ABB, которая уже на протяжении сорока лет ведет деятельность в Эстонии и владеет заводами по производству электродвигателей, генераторов и частотных преобразователей.

«Безусловно, сейчас промышленным предприятиям необходимо привлекать иностранную рабочую силу», - говорит руководитель отдела кадров ABB в странах Балтии Мерилин Эднашевски. Она объясняет это тем, что в Эстонии при небольшой численности населения и и ограниченным рынком труда не хватает людей с подходящими навыками, поскольку сферы производства и промышленности не так привлекательны для молодежи, как, например, стартапы в области ИТ или банки. В ABB работают сотрудники более чем 25 национальностей, причем 80 процентов иностранных работников - из третьих стран.

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