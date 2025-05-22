Экономист: время дешевой рабочей силы в Эстонии прошло

Правительство и предприятия хотят привлечь больше высокооплачиваемых специалистов из третьих стран, чтобы повысить конкурентоспособность Эстонии, но остается вопрос, не приведет ли это также к увеличению притока дешевой рабочей силы.
Будь то обмотчики или операторы вакуумной пропитки, инженеры-механики или специалисты по финальному контролю - многие из них приезжают из-за рубежа, в том числе из третьих стран. Без этих работников не может обойтись международная компания ABB, которая уже на протяжении сорока лет ведет деятельность в Эстонии и владеет заводами по производству электродвигателей, генераторов и частотных преобразователей.