Эстонский для иностранцев и не только: как читаючи вписаться в контекст

Нигерия, Пакистан, Бразилия, Украина: эти страны объединяет то, что их жители активно учат… эстонский язык. Мы побеседовали с преподавателями эстонского языка как иностранного Эле Ардер и Моникой-Линде Клемет: в духе времени они написали книгу Kogemata Eestis («Случайно в Эстонии») о приключениях португалки Аны в Эстонии. Они считают, что именно такой подход помогает изучать эстонский людям с другим культурным бэкграундом.
Моника и Эле, две преподавательницы эстонского как второго языка, написали книгу для чтения, рассчитанную на учащихся уровня B1. Именно этот уровень является одним из самых востребованных при сдаче языкового экзамена в Эстонии.