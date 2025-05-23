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Эстонский для иностранцев и не только: как читаючи вписаться в контекст

На эстонском, несомненно, написано очень много хороших книг. Но не все из них подходят для изучения языка.

Нигерия, Пакистан, Бразилия, Украина: эти страны объединяет то, что их жители активно учат… эстонский язык. Мы побеседовали с преподавателями эстонского языка как иностранного Эле Ардер и Моникой-Линде Клемет: в духе времени они написали книгу Kogemata Eestis («Случайно в Эстонии») о приключениях португалки Аны в Эстонии. Они считают, что именно такой подход помогает изучать эстонский людям с другим культурным бэкграундом.

Моника и Эле, две преподавательницы эстонского как второго языка, написали книгу для чтения, рассчитанную на учащихся уровня B1. Именно этот уровень является одним из самых востребованных при сдаче языкового экзамена в Эстонии.

Пожалуй, каждый взрослый, изучающий эстонский язык, со временем упирается в одну и ту же проблему: подходящих для чтения книг очень мало. Точнее, книг много, но не тех, которые позволяют полностью окунуться в новый мир и неожиданно увидеть в нем себя.

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