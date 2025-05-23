Эстонский для иностранцев и не только: как читаючи вписаться в контекст

На эстонском, несомненно, написано очень много хороших книг. Но не все из них подходят для изучения языка.

Нигерия, Пакистан, Бразилия, Украина: эти страны объединяет то, что их жители активно учат… эстонский язык. Мы побеседовали с преподавателями эстонского языка как иностранного Эле Ардер и Моникой-Линде Клемет: в духе времени они написали книгу Kogemata Eestis («Случайно в Эстонии») о приключениях португалки Аны в Эстонии. Они считают, что именно такой подход помогает изучать эстонский людям с другим культурным бэкграундом.