КаПо: гражданин Украины депортирован из Эстонии за связи с ФСБ

Гражданин Украины депортированный из Эстонии за связи с ФСБ, май 2025 года.

По предложению Департамента полиции безопасности Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство гражданина Украины, который скрыл факт контактов с российскими спецслужбами. Мужчина был передан украинским властям. Ранее мы рассказывали, сколько граждан Украины с начала 2025 года лишились видов на жительство в Эстонии.