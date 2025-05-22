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КаПо: гражданин Украины депортирован из Эстонии за связи с ФСБ

Обновлено 22 мая 2025, 14:45
Гражданин Украины депортированный из Эстонии за связи с ФСБ, май 2025 года.
Гражданин Украины депортированный из Эстонии за связи с ФСБ, май 2025 года. Фото: Департамент полиции безопасности

По предложению Департамента полиции безопасности Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство гражданина Украины, который скрыл факт контактов с российскими спецслужбами. Мужчина был передан украинским властям. Ранее мы рассказывали, сколько граждан Украины с начала 2025 года лишились видов на жительство в Эстонии.

Полиция безопасности установила, что Станислав Матлак имел контакты с российской спецслужбой ФСБ и своей деятельностью поддерживал агрессию России в Украине. Департамент полиции и погранохраны депортировал Матлака из Эстонии и передал его украинским властям для дальнейших действий, сообщили 22 мая в КаПо.

«Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны информировать Департамент полиции безопасности о любых контактах с иностранными спецслужбами», - напомнила представитель КаПо Марта Тууль.

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