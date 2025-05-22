КаПо: гражданин Украины депортирован из Эстонии за связи с ФСБ

По предложению Департамента полиции безопасности Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство гражданина Украины, который скрыл факт контактов с российскими спецслужбами. Мужчина был передан украинским властям. Ранее мы рассказывали, сколько граждан Украины с начала 2025 года лишились видов на жительство в Эстонии.
Полиция безопасности установила, что Станислав Матлак имел контакты с российской спецслужбой ФСБ и своей деятельностью поддерживал агрессию России в Украине. Департамент полиции и погранохраны депортировал Матлака из Эстонии и передал его украинским властям для дальнейших действий, сообщили 22 мая в КаПо.