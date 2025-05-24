Тест-драйв электромобиля Lynk&Co 02: Ласнамяэ сворачивает головы

Эта модель с ярким дизайном, молодежным характером и массой любопытных технологий определенно придется по вкусу тем, кто хочет как-то выделиться из серой массы, но не хочет, например, покупать Tesla. Особенно белую, а то люди на парковках уже путают свои машины с чужими.