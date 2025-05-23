Алаталу: если Трамп ярко отметит свой день рождения, его позиция по Украине к саммиту НАТО может стать разумнее

Сейчас просто нужно ждать того, что сперва у него будет день рождения, 14 июня. Почему это важно? Он собирается совместить это с 250-й годовщиной со дня создания американских вооруженных сил. И в Америке тоже будет проведен большой военный парад.

И когда он сможет понаслаждаться таким парадом, примерно как Путин понаслаждался парадом 9 мая… После этого он приедет в Европу на саммит НАТО. Может быть, к тому времени он уже будет вполне доволен тем успехом, что был им получен на день рождения. И тогда, возможно, он сможет более реалистично посмотреть на все главные мировые проблемы. Но это также зависит и от того, как я уже сказал, что случится на переговорах США с Ираном.

- Вы только что сказали, что Германия встает на ноги. СМИ пишут, что канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддерживает предложенный ЕС запрет на работу газопровода «Северный поток», чтобы помешать любым попыткам США и России восстановить поставки газа. Позиция Мерца - хороший знак? Это показывает, что Европа далеко не всегда собирается идти на поводу у Трампа, и готова, когда нужно, настаивать на своем?

- Да, поведение нового германского правительства просто радует. Потому что если говорить в широком плане, то если искать в Европе конкретный противовес амбициям России, то это может быть только Германия.