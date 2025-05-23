Алаталу: если Трамп ярко отметит свой день рождения, его позиция по Украине к саммиту НАТО может стать разумнее

Издание Wall Street Journal написало, что Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что Владимир Путин не готов закончить войну, потому что ему кажется, что он в ней побеждает. О том, впрямь ли Трамп понял, что Путин не хочет мира, и если так, то как администрация Трампа поведет себя дальше, в студии Postimees рассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.
Выдержки из беседы:
- Издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в понедельник во время телефонного разговора Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что Владимир Путин не готов прекратить войну в Украине, потому что считает, что одержит в ней победу. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что верит в желание Путина достичь мирного соглашения. Получается, Трампу наконец открылось истинное лицо Путина?
- Да, скорее всего, это так. И я бы сослался тут на такой факт, что либо сегодня, либо завтра состоятся очередные переговоры между делегациями США и Ирана. Я напомню, что с самого начала второго президентства Трампа он начал решать свои основные проблемы на Ближнем Востоке. И это прежде всего взаимоотношения с Ираном, и так называемая проблема договора с Ираном о ядерном оружии.
Параллельно велись переговоры делегаций США и России, а также делегаций США и Ирана. И потом, после этого всем известного телефонного звонка Трампа Путину, стало ясно, что возникла новая ситуация. То, что Трамп признал свое поражение, в том смысле, что он не способен повлиять на позиции Путина, подтверждается решением Европейского союза сразу же ввести семнадцатый пакет санкций против России.
Это ведь был как бы отложенный пакет, Евросоюз отложил его принятие как раз до тех пор, пока не состоится телефонный звонок Трампа Путину. И вот Евросоюз сразу принял этот семнадцатый пакет, и сразу же анонсировал следующий, восемнадцатый. А еще Евросоюз поменял свою политику в отношении поведения Израиля в секторе Газа.
Все говорит о том, что наконец-то появляется определенная ясность. Всем становится понятно, какова на самом деле будет роль США в решении вопроса об окончании войны в Украине. И Европа наконец начинает занимать ту позицию, которую она должна была бы занять уже давно.
- Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что говорил на этой неделе с Владимиром Зеленским об усилиях по обеспечению мира, а также о поддержке Киева со стороны НАТО. Что значит в нынешней ситуации формулировка «поддержка со стороны НАТО»? Значит ли это, что просто некоторые страны НАТО будут помогать Украине в индивидуальном порядке, или же все-таки в силе остаются какие-то механизмы и процедуры НАТО именно как блока, которые даже Дональд Трамп не может быстро остановить в ручном порядке?
- Я бы начал с того, что из последних крупных изменений в мировой политике самым важным является появление новой внешней политики Германии. Среди прочего и с учетом того, что Германия открыла свои новые военные базы на территории Литвы, можно сказать, что Германия наконец-то встала на ноги.
А вот что касается Трампа, то здесь в первую очередь все-таки, наверное, проблема в личности этого человека, который в политике разбирается хуже, чем в бизнесе. Он умеет делать сделки, а вот что касается политических решений, это у него не получается. Но если вспомнить опыт его предыдущего президентства, и посмотреть на его нынешние действия, то я бы сказал, что он все-таки человек, который может менять свои позиции.
Сейчас просто нужно ждать того, что сперва у него будет день рождения, 14 июня. Почему это важно? Он собирается совместить это с 250-й годовщиной со дня создания американских вооруженных сил. И в Америке тоже будет проведен большой военный парад.
И когда он сможет понаслаждаться таким парадом, примерно как Путин понаслаждался парадом 9 мая… После этого он приедет в Европу на саммит НАТО. Может быть, к тому времени он уже будет вполне доволен тем успехом, что был им получен на день рождения. И тогда, возможно, он сможет более реалистично посмотреть на все главные мировые проблемы. Но это также зависит и от того, как я уже сказал, что случится на переговорах США с Ираном.
- Вы только что сказали, что Германия встает на ноги. СМИ пишут, что канцлер Германии Фридрих Мерц активно поддерживает предложенный ЕС запрет на работу газопровода «Северный поток», чтобы помешать любым попыткам США и России восстановить поставки газа. Позиция Мерца - хороший знак? Это показывает, что Европа далеко не всегда собирается идти на поводу у Трампа, и готова, когда нужно, настаивать на своем?
- Да, поведение нового германского правительства просто радует. Потому что если говорить в широком плане, то если искать в Европе конкретный противовес амбициям России, то это может быть только Германия.
Да, слава богу, Великобритания тоже, можно сказать, встала после Брекзита на ноги, в том смысле, что они, например, как следует взялись за поддержку в военном плане Восточной Европы. Но если сюда привлечь и позицию Франции, то тут нужно сказать, что Франция в какой-то степени всегда старалась угодить позиции России. Можно вспомнить, допустим, как они были согласны на строительство вертолетоносцев «Мистраль» для России. Или были готовы вести совместные с Россией операции в Сирии.
То есть Франция всегда была как бы колеблющейся силой. Но поскольку сейчас Германия и Великобритания стоят на очень твердых позициях, то это как раз и будет этот очень нужный противовес российским амбициям, и амбициям как раз в Европе. Потому что основная арена мировой политики, как бы Трампу не хотелось представить это иначе, находится сейчас именно в Европе.
- Владимир Путин по итогам своей поездки в Курскую область объявил, что российская армия создает «буферную зону безопасности» вдоль границы России и Украины. Вопреки ожиданиям, очень воинственных заявлений Путин позавчера и вчера не делал. Эти слова только про буферную зону безопасности, а не про желание идти на Киев или Одессу, это все-таки какой-то признак того, что Путин готов немного подыграть Трампу? И изобразить картинку, на которой Россия пусть на своих особых условиях, но тоже хочет мира?
- Путин сейчас в довольно тяжелом положении, поскольку, повторюсь, в Европе возникла новая ситуация, Германия обеспечила новое поведение европейской политики. И Путин сейчас старается пользоваться еще тем успехом, которого он достиг благодаря тому, что Европа долгое время несерьезно относилась к поддержке Украины, часто стараясь дать Украине поменьше, а не побольше.
Поэтому Путин продолжает свою старую игру, ему нужно показать, что он все еще сильный. Что он еще может что-то делать. И это заявление по поводу специальной зоны безопасности как раз нацелено на это, но на самом деле это такой пропагандистский трюк.
Все это подтверждает, что идет очень большая игра, но мы пока не знаем, где и когда будут приняты важные решения. Поэтому, как не парадоксально, но нужно ждать дня рождения Трампа, и затем - саммита НАТО, где, как я надеюсь, будет поставлена четкая точка в описании того, как будут развиваться события дальше.
- В последние дни Украине удается оказывать беспрецедентное дроновое давление на Россию. Дроны сеют все больший хаос, закрываются аэропорты, отключается интернет, возникает паника, не близка ли критическая отметка, когда население РФ увидит причину происходящего не в «злой соседней стране», а в собственной власти, упрямо желающей продолжать войну? Или украинскими дронами российскую революцию не устроить?
- Украина сейчас делает то, что ей необходимо делать. Она просто не может приостановить такую деятельность, если учесть имеющиеся у нее возможности. Это для них единственный способ продолжать активную фазу противоборства с Россией, в ситуации, когда на фронтах нет никакого продвижения.
Я воспринимаю такую деятельность как призыв к Западу, призыв к тому, чтобы начать помогать Украине по-крупному. Чтобы Украина могла показать какие-то конкретные успехи и на фронте.
Потому что война сейчас как бы стоит на месте. Люди остаются в окопах, но продвижения и наступательных операций нет. Необходимо какое-то конкретное наступление, какой-то конкретный успех. Так что можно предполагать, что в тени этих постоянных дроновых атак Украина готовит какой-то крупный сюрприз. Может быть, как раз к дню рождения Трампа. Или к датам саммита НАТО.
- Все чаще говорится о том, что местом переговоров России и Украины в один момент - и, возможно, в не слишком и далекий - может стать Ватикан. Верите ли вы в такую возможность, или это скорее только яркий сценарий, эффектная визионерская картинка, в реальности едва ли осуществимая?
- Все это было ловким маневром самого Трампа, потому что для него все-таки важно, что новым папой римским стал американец. Так что если что-то будет решаться под патронажем нового папы, то всегда можно будет представить это так, что, дескать, это мы, американцы, чего-то добились.
Но в действительности, если учитывать отношения Кремля и Киева с Ватиканом... Пусть они и признают авторитет папы… На самом деле решение все равно будет политическим, это будет решаться между политиками, и я думаю, что вряд ли в ходе этих переговоров за столом найдется место для священников.
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