В студии Postimees Тоомас Алаталу: Трамп осознал нежелание Путина прекращать войну?

- Издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в понедельник во время телефонного разговора Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что Владимир Путин не готов прекратить войну в Украине, потому что считает, что одержит в ней победу. Этот разговор состоялся после двухчасовой телефонной беседы Трампа с Путиным, о которой оба президента отозвались положительно. Сам Трамп неоднократно публично заявлял, что верит в желание Путина достичь мирного соглашения. Вероятно ли, что Трампу открылось наконец истинное лицо Путина?

- В среду Владимир Зеленский заявил о необходимости давления на Россию, поскольку российские власти не демонстрируют приверженности прекращению огня. По его словам, Россию убеждает только давление, поэтому необходимо давление на поле боя, в экономике, в политике, поставки оружия и инвестиции в производство оружия в самой Украине. Можно ли ожидать, что союзники Украины помогут ей в ближайшие месяцы оказывать давление на Россию по всем этим направлениям, или в условиях, когда Трамп крайне непредсказуем, а европейские страны НАТО несколько растеряны, эти пожелания могут не сбыться?

- Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ по итогам своей поездки в Курскую область объявил, что российская армия создает «буферную зону безопасности» вдоль границы России и Украины. Вопреки ожиданиям, очень воинственных заявлений Путин позавчера и вчера не делал. Эти слова про буферную зону безопасности, а не про желание идти на Киев или Одессу, это все-таки какой-то признак того, что Путин готов немного подыграть Трампу? И изобразить картинку, на которой Россия пусть на своих особых условиях, но тоже хочет мира?