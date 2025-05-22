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Евросоюз вводит пошлины на российские удобрения

Работы по удобрению полей в Германии (иллюстративное фото).

Европейский парламент одобрил сегодня введение пошлин на российские удобрения, хотя фермеры опасаются, что это приведет к росту цен.

Более четверти импорта азотных удобрений в Европейский союз поступает из России, а также из Беларуси, и Европейская комиссия хочет положить этому конец.

Европарламент проголосовал за законопроект, который вводит пошлины с июля и предусматривает их постепенное повышение, пока к 2028 году ввоз удобрений из России перестанет быть выгодным.

ЕС должен прекратить финансировать военную машину России и сократить зависимость европейских фермеров от российских удобрений, подчеркивает инициатор введения пошлин, депутат Европарламента Инесе Вайдере.

Страны-члены ЕС уже одобрили законопроект об удобрениях, однако сами фермеры эту меру не приветствуют.

В условиях роста издержек на производство использование российских удобрений было самым выгодным вариантом с ценовой точки зрения, плюс к тому, логистика поставок была налажена, отмечают представители объединения европейских фермеров Copa-Cogeca.

Кроме того, в планах Брюсселя - введение налогов и для предотвращения косвенного экспорта российского газа, используемого для производства удобрений.

ЕС хочет увеличить собственное производство удобрений, что, в свою очередь, приветствуют европейские химические предприятия.

«Время уходит - уже три года мы требуем шагов на уровне ЕС», - говорит представитель норвежской компании Yara (один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений – ред.) Тиффани Стефани.

При этом Стефани признает, что опасения европейских фермеров обоснованны.

Пошлины могут нанести сельскому хозяйству разрушительный удар, предупреждают фермеры из Copa-Cogeca: «Европейские аграрии не должны стать жертвами.»

ЕС предложил также отменить пошлины на импорт удобрений из Северной Африки, Центральной Азии, США, Тринидада и Тобаго, а также Нигерии, чтобы снизить ценовое давление.

По словам Тиффани Стефани, введение пошлин на российские удобрения повысит их цену на 5-10 долларов за тонну.

В среднем тонна азотных удобрений сейчас стоит около 400 долларов.

В Кремле после голосования в Европарламенте заявили, что ЕС «стреляет себе в ногу», вводя новые пошлины.

«В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе азотные, они действительно наивысшего качества. Спрос на азотные удобрения во всем мире, в других направлениях одинакового высок, поэтому я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти пошлины европейские» - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу», - добавил он.

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