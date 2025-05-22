Евросоюз вводит пошлины на российские удобрения

Более четверти импорта азотных удобрений в Европейский союз поступает из России, а также из Беларуси, и Европейская комиссия хочет положить этому конец.

Европарламент проголосовал за законопроект, который вводит пошлины с июля и предусматривает их постепенное повышение, пока к 2028 году ввоз удобрений из России перестанет быть выгодным.

ЕС должен прекратить финансировать военную машину России и сократить зависимость европейских фермеров от российских удобрений, подчеркивает инициатор введения пошлин, депутат Европарламента Инесе Вайдере.

Страны-члены ЕС уже одобрили законопроект об удобрениях, однако сами фермеры эту меру не приветствуют.

В условиях роста издержек на производство использование российских удобрений было самым выгодным вариантом с ценовой точки зрения, плюс к тому, логистика поставок была налажена, отмечают представители объединения европейских фермеров Copa-Cogeca.

Кроме того, в планах Брюсселя - введение налогов и для предотвращения косвенного экспорта российского газа, используемого для производства удобрений.

ЕС хочет увеличить собственное производство удобрений, что, в свою очередь, приветствуют европейские химические предприятия.

«Время уходит - уже три года мы требуем шагов на уровне ЕС», - говорит представитель норвежской компании Yara (один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений – ред.) Тиффани Стефани.

При этом Стефани признает, что опасения европейских фермеров обоснованны.

Пошлины могут нанести сельскому хозяйству разрушительный удар, предупреждают фермеры из Copa-Cogeca: «Европейские аграрии не должны стать жертвами.»