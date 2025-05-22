В Таллиннском порту женщин в руководстве больше, чем того требует закон

В среду Рийгикогу принял поправку к закону, обязывающую публичные компании на бирже обеспечить определенное количество мужчин и женщин в руководстве. Это изменение связано с внедрением директивы ЕС, согласно которой в крупных биржевых компаниях не менее 40% членов наблюдательного совета или не менее 33% от общего числа членов правления и совета должны представлять тот пол, который находится в меньшинстве - будь то мужчины или женщины.