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В Таллиннском порту женщин в руководстве больше, чем того требует закон

Перевод: Каролина Вертяева
Таллиннский порт.

В новом составе наблюдательного совета Таллиннского порта женщин станет больше, чем было ранее. В компании подчеркивают, что при приеме на работу пол не играет решающей роли, главное для них - опыт, компетенции и ценности кандидатов.

В среду Рийгикогу принял поправку к закону, обязывающую публичные компании на бирже обеспечить определенное количество мужчин и женщин в руководстве. Это изменение связано с внедрением директивы ЕС, согласно которой в крупных биржевых компаниях не менее 40% членов наблюдательного совета или не менее 33% от общего числа членов правления и совета должны представлять тот пол, который находится в меньшинстве - будь то мужчины или женщины.

Директива распространяется только на крупные биржевые компании, с числом сотрудников более 250 и годовым оборотом свыше 50 миллионов евро либо совокупным балансом свыше 43 миллионов евро. В Эстонии таким требованиям соответствуют 12 компаний, включая AS Tallinna Sadam (Таллиннский порт).

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