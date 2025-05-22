«В жизни нужен баланс»: не устали ли жители Эстонии от подработок?

В период длительных отпусков многие задумываются, стоит ли тратить свободное время на дополнительный заработок или лучше заняться чем-то другим. По данным исследования Swedbank, интерес к дополнительной работе в стране довольно высок, однако многие жители Эстонии считают, что жизнь не должна ограничиваться только работой.
Согласно данным Департамента статистики за прошлый год, одновременно у разных работодателей трудится 12 процентов работников Эстонии.
Среди людей, совмещающих несколько позиций, можно выделить три основные категории: те, кто берется за разовые задания; те, кто занят сразу на нескольких неполных ставках; и те, у кого есть основная работа, а к ней добавляются подработки.
Больше всего людей, занятых на несколькими рабочих местах, в возрастной группе от 40 до 49 лет.
Популярность подработок в Эстонии изучал и информационный центр Swedbank по финансовым вопросам.
Данные исследования Департамента статистики основаны на информации Регистра занятости, тогда как опрос Swedbank в 2023 году провела компания Norstat среди тысячи жителей Эстонии.
Согласно данным информационного центра Swedbank по финансовым вопросам, 38 процентов жителей Эстонии пользуются возможностью получить дополнительный доход.
По словам руководителя центра Swedbank Мари-Лийз Яэгер, почти каждый третий трудоспособный местный житель интересуется дополнительным заработком, но главным препятствием для этого остается нехватка времени.
Самые популярные способы подзаработать – работа внештатным специалистом и предоставление различных услуг.
«В ближайшие месяцы мы планируем провести новое исследование по дополнительному заработку, результаты которого покажут, усилила ли экономическая ситуация потребность и стремление людей найти дополнительные источники дохода», – дополняет картину Яэгер.
Подработка – необходимость или возможность?
Наиболее оживленные обсуждения в группе Facebook по финансовой грамотности Kogumispäevik связаны с темой подработок.
Из обсуждений в группе становится понятно, что причины для подработок у всех разные.
Вместе с тем можно выявить и общие моменты, на которые обращают внимание жители Эстонии: в идеале основная работа должна обеспечивать все необходимое, ведь у каждого из нас всего 24 часа в сутки, которых должно хватать и на себя, и на близких, и на любимые занятия.
«Нельзя считать подработку нормой. Как уже много раз обсуждалось, людей так выматывает основная работа, что у них попросту не остается сил заниматься чем-то еще в свободное время. В жизни нужен баланс: работа, спорт, время для близких, чтение, учеба, отдых. Если этого нет, проблемы долго ждать себя не заставят», – говорит один из участников группы.
В то же время есть те, для кого подработка – отличный способ реализовать себя, занять свободное время или получить новые эмоции.
«Подработка часто приносит свежие впечатления и приводит туда, где без нее ты бы не оказался», – считает одна из пользовательниц Facebook.
Ее дополняет другая участница группы: «Я работаю по трудовому договору в двух местах (1,0 + 0,1 ставки), по договору подряда делаю еще пару дел. Почему я подрабатываю? Потому что у меня много времени, и мне нравится моя работа (я преподаватель или занимаюсь обучением)».
Какая подработка себя оправдывает?
Данные исследований показывают, что возможностей для дополнительной работы много, а то, что именно считать подработкой, каждый человек определяет для себя сам.
Например, многие участники группы не считают продажу одежды, изделий ручной работы или выращенных на участке овощей дополнительной работой – для них это, скорее, хобби, которое, в лучшем случае, может немного окупиться.
В то же время большинство полагает, что такие занятия не слишком прибыльны.
«На рукоделии, продаже растений и подобных вещах заработать сложно – расходы на материалы большие, а покупатели очень чувствительны к цене», – поясняет один из юзеров.
В качестве решения некоторые участники группы предлагают целенаправленно превратить свое хобби, наработанные на досуге знания и умения в прибыльную побочную деятельность.
Хорошей базой для получения дополнительного дохода они считают обмен опытом и предоставление в аренду имеющегося имущества.
Еще один участник дискуссии добавляет: «Что бы ты ни делал, неизбежны финансовые и временные затраты. Вопрос в том, что принесет отдачу быстрее, при каких навыках, условиях и сколько в итоге останется лично тебе».
В целом можно сказать, что выбор подработки часто зависит от характера выбранной человеком профессии или желания внести перемены в свою жизнь.
При этом самым важным аспектом участники группы считают возможность заниматься подработкой обдуманно и на комфортных для себя условиях.