«В жизни нужен баланс»: не устали ли жители Эстонии от подработок?

Вместе с тем можно выявить и общие моменты, на которые обращают внимание жители Эстонии: в идеале основная работа должна обеспечивать все необходимое, ведь у каждого из нас всего 24 часа в сутки, которых должно хватать и на себя, и на близких, и на любимые занятия.

«Нельзя считать подработку нормой. Как уже много раз обсуждалось, людей так выматывает основная работа, что у них попросту не остается сил заниматься чем-то еще в свободное время. В жизни нужен баланс: работа, спорт, время для близких, чтение, учеба, отдых. Если этого нет, проблемы долго ждать себя не заставят», – говорит один из участников группы.

В то же время есть те, для кого подработка – отличный способ реализовать себя, занять свободное время или получить новые эмоции.

«Подработка часто приносит свежие впечатления и приводит туда, где без нее ты бы не оказался», – считает одна из пользовательниц Facebook.

Ее дополняет другая участница группы: «Я работаю по трудовому договору в двух местах (1,0 + 0,1 ставки), по договору подряда делаю еще пару дел. Почему я подрабатываю? Потому что у меня много времени, и мне нравится моя работа (я преподаватель или занимаюсь обучением)».

Какая подработка себя оправдывает?