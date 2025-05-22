По следам скандала с лучевой терапией в PERH: если скрывать свое преступление в течение пяти лет, оно сойдет с рук

Сын жертвы лучевой терапии в Северо-Эстонской региональной больнице рассказал о годах страданий, причиненных его отцу, а также о своей борьбе с прокуратурой, которая не желает возбуждать уголовное дело в связи с деятельностью больницы.
Когда 5 февраля этого года Тоомас (имя изменено, личность известна редакции) смотрел программу Pealtnägija («Очевидец») на канале ETV о скандале с лучевой терапией в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), его внезапно осенило: он был одним из 27 пациентов, получивших чрезмерную дозу во время лучевой терапии. Можно даже сказать, что он один из 12 выживших, потому что 15 пациентов из списка уже покинули наш мир.