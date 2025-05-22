По следам скандала с лучевой терапией в PERH: если скрывать свое преступление в течение пяти лет, оно сойдет с рук

Когда 5 февраля этого года Тоомас (имя изменено, личность известна редакции) смотрел программу Pealtnägija («Очевидец») на канале ETV о скандале с лучевой терапией в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), его внезапно осенило: он был одним из 27 пациентов, получивших чрезмерную дозу во время лучевой терапии. Можно даже сказать, что он один из 12 выживших, потому что 15 пациентов из списка уже покинули наш мир.

Сам Тоомас не пришел поговорить с редактором рубрики Fookus, но его сын пришел рассказать о своих страданиях и поисках справедливости. Назовем его Мартин. «Те, кто пострадал, не могут постоять за себя, мой отец тоже страдает физически уже семь или восемь лет. Это жизнь, полная боли 24 часа в сутки и 7 дней в неделю», - говорит сын.