Skip to footer
Чт, 22.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

По следам скандала с лучевой терапией в PERH: если скрывать свое преступление в течение пяти лет, оно сойдет с рук

Перевод: Павел Соболев
Центр лучевой терапии, расположенный в подвальной части Северо-Эстонской региональной больницы в Таллинне, оснащен ускорителем, который может обеспечить передовое лечение рака.

Сын жертвы лучевой терапии в Северо-Эстонской региональной больнице рассказал о годах страданий, причиненных его отцу, а также о своей борьбе с прокуратурой, которая не желает возбуждать уголовное дело в связи с деятельностью больницы.

Когда 5 февраля этого года Тоомас (имя изменено, личность известна редакции) смотрел программу Pealtnägija («Очевидец») на канале ETV о скандале с лучевой терапией в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH), его внезапно осенило: он был одним из 27 пациентов, получивших чрезмерную дозу во время лучевой терапии. Можно даже сказать, что он один из 12 выживших, потому что 15 пациентов из списка уже покинули наш мир.

Сам Тоомас не пришел поговорить с редактором рубрики Fookus, но его сын пришел рассказать о своих страданиях и поисках справедливости. Назовем его Мартин. «Те, кто пострадал, не могут постоять за себя, мой отец тоже страдает физически уже семь или восемь лет. Это жизнь, полная боли 24 часа в сутки и 7 дней в неделю», - говорит сын.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх