Нотариальные бюро откроют двери для бесплатных консультаций

В этот день каждый сможет без предварительной записи обратиться в нотариальное бюро и получить бесплатную консультацию по вопросам наследства, семейного права, недвижимости, а также другим темам, связанным с имущественными отношениями.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, важно, чтобы люди не оставались один на один со своими проблемами. «Правовая помощь должна быть доступной в каждом уголке Эстонии. Часто достаточно одной личной беседы, чтобы человек понял суть своей ситуации и знал, как действовать дальше», - сказала она.

Она также подчеркнула, что к нотариусу можно обращаться не только по конкретным сделкам, но и просто за консультацией. «В небольших городах это делают чаще, а вот в Таллинне и Тарту - реже. Надеемся, что День открытых дверей поможет напомнить об этой возможности», - добавила Саар-Йохансон.

30 лет международного сотрудничества

День открытых дверей также символически отмечает важность международного сотрудничества для развития нотариальной системы в Эстонии.

«Присоединение к UINL в 1995 году дало нам знания и поддержку, необходимые для создания надежного и профессионального нотариата. Сегодня эстонские нотариусы являются примером для многих стран, особенно в области цифровых решений, таких как удаленное заверение, система e-notar и электронные реестры», - отметила Саар-Йохансон.

Высокую международную репутацию эстонского нотариата подтвердил и вице-президент UINL Йенс Борманн: «Нотариат Эстонии ценят как в Европе, так и в международном сообществе. С момента своего восстановления в 1993 году он проделал впечатляющий путь развития», - заявил он.