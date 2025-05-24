Жительница Маарду бьет тревогу: сирены проверили, но никто не может сказать, что нам делать во время ЧП

«У нас звучали сирены. Моему ребенку четыре с половиной года, и он ходит в детский сад. После сирен я пришла в садик и спросила: "Если вдруг что-то серьезное, где я могу забрать своего ребенка? Есть какой-то план действий?" На это мне ответили, что есть план только на случай пожара», - рассказала Rus.Postimees жительница Маарду Инна.

По ее мнению, в случае более серьезной угрозы, например, войны или ЧП в порту Мууга, толкового плана действий нет.

«Если начнется эвакуация, все родители побегут забирать своих детей. Там узкая дорога, которая просто перекроется. Никто не сможет проехать, ни спасатели, ни полиция. Родители по всей стране, я уверена, не знают, где забирать своих детей в экстренной ситуации», - считает она.

Она также упоминает, что информация об эвакуации может поступать через уведомления, но сомневается, что родители за рулем смогут оперативно сориентироваться.

Со своим вопросом Инна обратилась горуправу: «Там мне ответили, что детские сады осведомлены и должны объяснять все родителям. Но директор садика сказала, что у них есть только план на случай пожара».

Министерство образования готовит инструкции

«В образовательных учреждениях, включая дошкольные, разработаны кризисные планы, в которых описаны действия для различных ситуаций», - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Мари Аннус.

Она также сказала, что министерство вскоре подготовит методические материалы для образовательных учреждений, которые помогут в составлении и обновлении кризисных планов.

Аннус объяснила, что родители могут получить дополнительную информацию в конкретном образовательном учреждении. «Учредителем образовательных учреждений Маарду является город Маарду, который обязательно поддерживает свои учреждения по этому вопросу и может предоставить дополнительную информацию», - заключила она.