Жительница Маарду бьет тревогу: сирены проверили, но никто не может сказать, что нам делать во время ЧП

После прошедших тестов системы оповещения жительница Маарду Инна решила поинтересоваться, что вообще делать во время тревоги и как забрать своего ребенка из детского сада во время чрезвычайной ситуации, но никакой информации, по ее словам, она не получила.
«У нас звучали сирены. Моему ребенку четыре с половиной года, и он ходит в детский сад. После сирен я пришла в садик и спросила: "Если вдруг что-то серьезное, где я могу забрать своего ребенка? Есть какой-то план действий?" На это мне ответили, что есть план только на случай пожара», - рассказала Rus.Postimees жительница Маарду Инна.
По ее мнению, в случае более серьезной угрозы, например, войны или ЧП в порту Мууга, толкового плана действий нет.
«Если начнется эвакуация, все родители побегут забирать своих детей. Там узкая дорога, которая просто перекроется. Никто не сможет проехать, ни спасатели, ни полиция. Родители по всей стране, я уверена, не знают, где забирать своих детей в экстренной ситуации», - считает она.
Она также упоминает, что информация об эвакуации может поступать через уведомления, но сомневается, что родители за рулем смогут оперативно сориентироваться.
Со своим вопросом Инна обратилась горуправу: «Там мне ответили, что детские сады осведомлены и должны объяснять все родителям. Но директор садика сказала, что у них есть только план на случай пожара».
Министерство образования готовит инструкции
«В образовательных учреждениях, включая дошкольные, разработаны кризисные планы, в которых описаны действия для различных ситуаций», - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Мари Аннус.
Она также сказала, что министерство вскоре подготовит методические материалы для образовательных учреждений, которые помогут в составлении и обновлении кризисных планов.
Аннус объяснила, что родители могут получить дополнительную информацию в конкретном образовательном учреждении. «Учредителем образовательных учреждений Маарду является город Маарду, который обязательно поддерживает свои учреждения по этому вопросу и может предоставить дополнительную информацию», - заключила она.
Горуправа: весь персонал школ ежегодно проходит обязательные эвакуационные учения
«Ситуация с готовностью населения в Маарду отражает общую ситуацию в Эстонии: это развивающаяся область, требующая долгосрочного улучшения, - объяснила руководитель отдела связей с общественностью Маарду Елена Кацуба. - Маарду уже предпринял несколько важных шагов и серьезно относится к подготовке населения к кризисным ситуациям».
По ее словам, в школах и детских садах Маарду действуют планы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые описывают действия, например, в случае пожара, нападения, пропажи ребенка и т.д. Во время кризисной ситуации каждая образовательная организация руководствуется своим планом.
«Организацию масштабной эвакуации координирует Спасательный департамент, а у горуправы Маарду есть четкие задачи в этом процессе», - сказала Кацуба. Она добавила, что практическая проверка порядка эвакуации проводилась в 2023 году в районе порта Мууга в рамках общенациональных учений CREVEX 23.
По словам Кацубы, весь персонал школ ежегодно проходит обязательные эвакуационные учения. Если в ходе них выявляются недостатки, образовательные учреждения дорабатывают свои планы по ЧС.
Она добавила, что все учреждения могут самостоятельно заказать обучение в Спасательном департаменте, который также проверил все образовательные учреждения города Маарду на соответствие установленным государственным требованиям.
Дополнительно город Маарду запустил оперативную систему оповещения об опасности. «Чрезвычайные ситуации, несчастные случаи или перебои в предоставлении жизненно важных услуг требуют быстрого реагирования. Через SMS-систему оповещения необходимая информация отправляется с номера 57 57 0407», - рассказала Кацуба.
Она объяснила, что созданная система помогает лучше защитить сообщество и обеспечить оперативное распространение информации в кризисных ситуациях. Подключение к услуге бесплатно и доступно как для жителей Маарду, так и для тех, кто часто находится на территории города.
«В случае кризиса в самоуправлении активируется кризисная комиссия, которая направляет жителей, помогает в организации эвакуации, а также координирует открытие и управление центрами устойчивости, - сказала она. - При проведении масштабной эвакуации, организуемой Спасательным департаментом, местное самоуправление оказывает помощь как выезжающим жителям, так и прием эвакуированных. Для этого предоставляются необходимые ресурсы, такие как генераторы, резервуары для питьевой воды и транспортные решения».