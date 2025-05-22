Идея реформы обращения с отходами правильная, но воплощение вызывает вопросы

На новую реформу по обращению с отходами, которую в Эстонии разрабатывали в течение длительного времени, возлагаются большие надежды. Ожидается, что благодаря ей жители станут лучше разбираться в вопросах обращения с отходами, количество мусора уменьшится, а перерабатывать будут больше. Успех новой системы во многом зависит от работы самоуправлений, потому что именно им поручено внедрять реформу на местах.