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Идея реформы обращения с отходами правильная, но воплощение вызывает вопросы

Перевод: Ева Ойжинская
Эстонии есть куда развиваться в области переработки отходов. На фото - сотрудники центра сортировки упаковок AS Eesti Keskkonnateenused за работой.

На новую реформу по обращению с отходами, которую в Эстонии разрабатывали в течение длительного времени, возлагаются большие надежды. Ожидается, что благодаря ей жители станут лучше разбираться в вопросах обращения с отходами, количество мусора уменьшится, а перерабатывать будут больше. Успех новой системы во многом зависит от работы самоуправлений, потому что именно им поручено внедрять реформу на местах.

Ситуация с реформой обращения с отходами остается неясной, признает председатель волостного собрания Ярва и руководитель некоммерческой организации Eesti Jäätmehoolduskeskus Райт Пихельгас (Партия реформ). По его словам, главная проблема сейчас в том, что на рынке вывоза отходов нет конкуренции: «У нас фактически возникла монополия одной компании (речь о Eesti Keskkonnateenused AS - прим. М. М.), и новым предприятиям трудно выйти на этот рынок».

Пихельгас утверждает, что реформа требует, чтобы местные власти отдельно заключали договоры на обработку мусора и на его вывоз.

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