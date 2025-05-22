В среду американская газета Wall Street Journal написала со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием переговоров, что в телефонном разговоре c лидерами стран Европы Трамп выразил уверенность в том, что Россия побеждает в войне.

Как пишет издание, европейские лидеры и раньше понимали, что российский президент на самом деле не готов остановить войну, но от Трампа это услышали впервые. Это также отличается от того, что Трамп говорит публично: американский президент постоянно повторяет, что Путин хочет мира.

«Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал это сейчас», - писал Трамп после общения с Путиным.

Как отмечает издание, Трамп, похоже, пришел к мысли, что Путин не готов к миру, но это не заставило его сделать то, чего добиваются европейцы и президент Украины Владимир Зеленский - поднять ставки в борьбе с Россией и усилить санкции.

Об уверенности Кремля в победе писал и Bloomberg. «Путин считает, что его войска могут к концу года прорвать украинскую оборону и полностью взять под контроль четыре региона [Украины], на которые он претендует», - сообщало издание незадолго до телефонных переговоров американского и российского президента.