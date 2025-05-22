Обрыв электролиний привел к ландшафтному пожару, пламя угрожало трактору и жилому дому

В среду вечером в деревне Таберлаане, расположенной недалеко от Антсла, из-за обрыва линии электропередачи вспыхнул ландшафтный пожар, при этом была опасность, что пламя перекинется на жилой дом.
В 16:45 в Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре.
По словам представителя Лыунаского спасательного центра, ситуация осложнялась тем, что рядом с очагом пожара находился лесной трактор, груженный щепой, а в нескольких сотнях метров - жилой дом.
Прибывшие на место электрики заземлили линию, а спасатели к 17:59 потушили пожар, распространившийся на площадь примерно в 5000 квадратных метров.