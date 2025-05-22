Важно Президент провозгласил новый Закон о страховании от безработицы

Президент Эстонии Алар Карис в четверг провозгласил сразу пять законов: они касаются обеспечения автономности энергосистемы страны, выплаты пособий по безработице, охоты на диких животных, перехода к возобновляемой энергетике и присоединения Эстонии к Международному институту демократии и содействия выборам.
Канцелярия президента сообщила в пресс-релизе, что законом о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии вводится регулирование услуги по обеспечению так называемой «островной» автономности энергосистемы страны, что позволит с 2026 года поддерживать необходимые мощности для производства электроэнергии.
Это обеспечит стабильность эстонской энергосистемы и ее способность работать автономно в случае, если страна окажется изолированной от энергосетей стран Балтии или континентальной Европы.
Для предоставления услуги по обеспечению островной автономности компания Elering проведет технологически нейтральный государственный тендер, основное условие которого – производитель электроэнергии должен быть способен предоставлять мощности в течение 10 суток подряд. Ориентировочная стоимость данной услуги оценивается в 34 миллиона евро в год.
В измененном законе, как уточняет канцелярия, содержатся положения, которые снижают эксплуатационные расходы на хранение электроэнергии за счет устранения двойного налогообложения, определяют правовые основы реагирования на спрос, требования к счетам за электроэнергию и вводят принцип чистого учета для конечных потребителей в течение торгового периода.
Принят также Закон о страховании от безработицы
Законом о внесении изменений в Закон о страховании от безработицы и соответствующие поправки к другим законам упорядочивают систему выплат по безработице.
В результате изменений выплата пособия по безработице прекратится, и в дальнейшем при потере работы зарегистрированному безработному будет выплачиваться или страховое пособие по безработице, основанное на доходе, или базовое страховое пособие по безработице.
Канцелярия пояснила, что прежнее страховое пособие по безработице переименовывается в страховое пособие по безработице, основанное на доходе, условия его получения не изменяются. Базовое страховое пособие назначается человеку, который в течение предыдущих 36 месяцев перед постановкой на учет в качестве безработного работал не менее восьми месяцев.
Пособие выплачивается в течение периода до 180 дней, его размер составляет 50 процентов от минимальной заработной платы предыдущего календарного года – в этом году пособие составит 374,5 евро в месяц.
Те жители Эстонии, кто не соответствует требованиям для получения этого пособия, могут обратиться за пособием по обеспечению прожиточного минимума в местное самоуправление. Изменения вступают в силу 1 января 2026 года.
Поправками также вводится возможность в исключительных случаях назначать пособие по обеспечению прожиточного минимума ученику или студенту в возрасте до 24 лет, живущему отдельно от семьи, даже если его семье это пособие не выплачивалось, и при этом отношения с близкими прерваны или родители не в состоянии содержать ребенка.
Отныне можно будет выплачивать человеку в течение одного календарного месяца как заработную плату за предыдущий месяц, так и заработную плату, полученную в том же месяце при расторжении трудового договора или служебных отношений, которая обычно выплачивалась бы в следующем месяце.
Человек может подать заявление на перерасчет пособия по трудоспособности, если он докажет Кассе по безработице, что его доход превышает 90-кратную дневную ставку, поскольку ему была выплачена как заработная плата за предыдущий месяц, так и заработная плата, полученная в том же месяце, но еще не выплаченная в связи с прекращением трудового договора в одном календарном месяце.
Для перерасчета пособия по трудоспособности необходимо подать в Кассу по безработице соответствующее заявление и справку от работодателя с указанием всех выплат и их характера, а также выписку из трудового договора, где указан согласованный срок выплаты зарплаты.
Охота на диких животных разрешена круглый год
Законом о внесении изменений в Закон об охоте Департамент окружающей среды с одобрения президента получил право организовывать охоту на диких животных в течение всего года в целях предотвращения наносимого ими ущерба.
Раненого зверя можно преследовать с лицензией на охоту, выданной в соответствующем охотничьем районе, при необходимости – и за его пределами. При добыче животного данные мониторинга подаются только по одной лицензии.
Также был провозглашен закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии, меняющий концепцию платы за присоединение к энергосети.
В соответствии с Законом об организации энергосистемы Эстония поставила цель с 2030 года покрывать не менее 100 процентов суммарного годового конечного потребления электроэнергии за счет возобновляемых источников.
Поправки направлены на ускорение перехода на возобновляемую энергетику и выполнение указанной цели за счет расширения обязанностей по развитию инфраструктуры, прежде всего в магистральной сети.
Для оператора магистральной электросети поставленная Эстонией цель означает необходимость подключить к сети не менее 5500 МВт генерирующих мощностей. В настоящее время магистральная сеть позволяет производить около 3000 МВт, поэтому требуется увеличить возможность приемную способность сети примерно на 2500 МВт.
Согласно изменениям, половину расходов на присоединение к существующей электросети для новых производителей покроют потребители электроэнергии, вторую половину – сами присоединяющиеся производители, для них также вводится фиксированный прайс-лист.
В районах, где магистральная электросеть отсутствует, сохраняется плата за присоединение, основанная на расчете фактических расходов.
Законом также расширяются обязанности по развитию для энергосетевых компаний, в первую очередь – для инвестиций в магистральную сеть с целью достижения Эстонией целевых показателей по возобновляемой электроэнергии к 2030 году.
Для оптимизации использования энергосети уточняются положения о сборе за недоиспользование сети, а также разрешается в определенных случаях изменить ранее выбранные технологии производства электроэнергии, если это приведет к более эффективному использованию сети.
Согласно поправкам, такие изменения допустимы, если не увеличиваются производственные мощности, а новая технология базируется на сжигании топлива, водороде или хранении электроэнергии.
Одновременно отменяется ранее действовавшее ограничение по длине прямых линий электропередач. В дальнейшем решение о строительстве прямой линии будет принимать инвестор, исходя из коммерческих соображений.
Теперь производитель, чтобы избежать сбора за недоиспользование, должен использовать не менее 95 процентов мощности, указанной в договоре о подключении, вместо прежних 100 процентов.
Пятым провозглашенным президентом законом стал Закон о присоединении к уставу Международного института демократии и содействия выборам (IDEA), предусматривающий официальное участие Эстонии в работе института.
Цель института – поддержка демократии, совершенствование и укрепление демократических избирательных процессов по всему миру.
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