Важно Президент провозгласил новый Закон о страховании от безработицы

Канцелярия пояснила, что прежнее страховое пособие по безработице переименовывается в страховое пособие по безработице, основанное на доходе, условия его получения не изменяются. Базовое страховое пособие назначается человеку, который в течение предыдущих 36 месяцев перед постановкой на учет в качестве безработного работал не менее восьми месяцев.

Пособие выплачивается в течение периода до 180 дней, его размер составляет 50 процентов от минимальной заработной платы предыдущего календарного года – в этом году пособие составит 374,5 евро в месяц.

Те жители Эстонии, кто не соответствует требованиям для получения этого пособия, могут обратиться за пособием по обеспечению прожиточного минимума в местное самоуправление. Изменения вступают в силу 1 января 2026 года.

Поправками также вводится возможность в исключительных случаях назначать пособие по обеспечению прожиточного минимума ученику или студенту в возрасте до 24 лет, живущему отдельно от семьи, даже если его семье это пособие не выплачивалось, и при этом отношения с близкими прерваны или родители не в состоянии содержать ребенка.

Отныне можно будет выплачивать человеку в течение одного календарного месяца как заработную плату за предыдущий месяц, так и заработную плату, полученную в том же месяце при расторжении трудового договора или служебных отношений, которая обычно выплачивалась бы в следующем месяце.