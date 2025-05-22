Впечатляет Курс биткоина впервые превысил 110 тысяч долларов США

Курс криптовалюты биткоин (BTC) впервые превысил 110 тысяч долларов США, следует из данных криптобиржи Binance по состоянию на четверг, 22 мая.

В ходе торгов курс криптовалюты поднимался выше отметки в 111 тысяч долларов за один биткоин.

Прошлый рекорд - более 109 тысяч долларов - был зарегистрирован 20 января 2025 года.

После этого в начале апреля курс криптовалюты опускался ниже 75 тысяч долларов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин и последовавшего за этим обвала фондовых индексов.

Нынешний рост довел капитализацию биткоина до 2,2 трлн долларов, что сделало его пятым по величине торгуемым активом в мире.

Криптовалюту по капитализации опережают золото, а также акции компаний Apple, Microsoft и NVIDIA.

«Движение биткоина было обусловлено сочетанием позитивной динамики, растущего оптимизма относительно регулирования криптовалют в США и сохраняющегося интереса институциональных покупателей», - объяснил рост курса руководитель исследований компании по управлению криптовалютными активами CoinShares Джеймс Баттерфилл.

В мае биткоин подорожал на 15 процентов.