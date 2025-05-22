Государство инвестирует 100 миллионов евро в Eesti Energia

По словам премьер-министра Кристена Михала, это решение позволит компании запустить инвестиционный пакет объемом в миллиард евро. Он подчеркнул, что выделяемые 100 миллионов евро уже заложены в государственный бюджет.

На пресс-конференции Михал также сообщил, что Балтийская электростанция продолжит работу до 2028 года.

В качестве представителя государства как единственного акционера полномочия по увеличению капитала получил министр финансов Юрген Лиги, который заявил, что энергетическому сектору Эстонии необходимы устойчивые решения.

«Нам нужно обеспечить надежность поставок и сохранить разумные цены на электроэнергию для потребителей. Для этого необходимо развивать новые управляемые производственные мощности, основанные на современных технологиях. Инвестиции Eesti Energia должны способствовать как конкурентоспособности компании, так и стабильности всего энергетического рынка», - отметил Лиги.

Потребность Eesti Energia в дополнительном капитале обусловлена в первую очередь развитием новых направлений. Средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в рамках бизнес-плана.

Сумма этой финансовой операции предусмотрена в государственном бюджете на 2025 год.