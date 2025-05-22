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Государство инвестирует 100 миллионов евро в Eesti Energia

Министр финансов Юрген Лиги комментирует план Enefit Green по делистингу с фондовой биржи 27 марта.

Правительство приняло решение увеличить уставный капитал государственной компании Eesti Energia на 100 миллионов евро, чтобы концерн мог реализовать инвестиции, предусмотренные в его стратегическом плане.

По словам премьер-министра Кристена Михала, это решение позволит компании запустить инвестиционный пакет объемом в миллиард евро. Он подчеркнул, что выделяемые 100 миллионов евро уже заложены в государственный бюджет.

На пресс-конференции Михал также сообщил, что Балтийская электростанция продолжит работу до 2028 года.

В качестве представителя государства как единственного акционера полномочия по увеличению капитала получил министр финансов Юрген Лиги, который заявил, что энергетическому сектору Эстонии необходимы устойчивые решения.

«Нам нужно обеспечить надежность поставок и сохранить разумные цены на электроэнергию для потребителей. Для этого необходимо развивать новые управляемые производственные мощности, основанные на современных технологиях. Инвестиции Eesti Energia должны способствовать как конкурентоспособности компании, так и стабильности всего энергетического рынка», - отметил Лиги.

Потребность Eesti Energia в дополнительном капитале обусловлена в первую очередь развитием новых направлений. Средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в рамках бизнес-плана.

Сумма этой финансовой операции предусмотрена в государственном бюджете на 2025 год.

Eesti Energia - это государственное предприятие, созданное, в том числе, с целью обеспечения конкурентоспособного и диверсифицированного портфеля производства электроэнергии, включающего управляемые мощности, снижения экологического воздействия производства и обеспечения разумной доходности для государства как владельца.

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