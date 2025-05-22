ИНТЕРВЬЮ Калев Стойческу: мы не можем точно знать, что планируется Россией рядом с финской границей

- Может ли это также объяснить строительством инфраструктуры?

- Я удивлен, что у них есть ресурсы для этого, помимо тех, что всей России приходится вкладывать в эту войну. Но в конце концов, они вложили столько денег в оборонный сектор, что это также позволяет им улучшить определенную инфраструктуру. В этом смысле это нормальная текущая деятельность, поскольку российская экономика полностью перешла в военный режим. По сути, они уничтожают свою невоенную, или гражданскую экономику.

- Ранее на этой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, но, судя по всему, он не сделал возможность перемирия ближе?

- Так и есть, да. Здесь каждый играет в свою игру. Важный момент во всей этой игре заключается в том, что мы не видим намерения со стороны президента Дональда Трампа реально оказывать давление на Путина. Даже на словах мы никогда не слышали от Трампа никакой критики в адрес Путина. Как видите, всевозможные звонки, встречи и переговоры не помогают.

Нам необходимо фактически принять меры, которые были бы очень болезненны для России и мотивировали бы ее двигаться к миру. Сомневаюсь, что Трамп когда-либо это сделает. Видимо, есть веские причины, по которым он не оказывает давления на Путина. Путин это знает и играет в свою игру.