ИНТЕРВЬЮ Калев Стойческу: мы не можем точно знать, что планируется Россией рядом с финской границей

Председатель комиссии Рийгикогу по гособороне Калев Стойческу («Ээсти 200») сказал в беседе с ведущей программы Sõjastuudio Уллой Лянтс, что спутниковые снимки показывают, что россияне что-то делают вдоль границы с Финляндией, но их более подробные планы не были пока нигде обнародованы.
По мнению Стойческу, ситуация может стать опасной, если у россиян появится возможность начать вывод своих подразделений с территории Украины.
- Различные издания уже несколько недель пишут о том, что россияне начали стягивать дополнительные войска вдоль финской границы. Что там происходит и представляет ли это для нас угрозу?
- Конечно, Россия хочет не только восстановить, но и усилить свои военные позиции и присутствие, которые она имела до начала полномасштабной агрессии против Украины, за пределами наших границ, а также за пределами финской границы. Или, вернуть, с точки зрения России, всю ту мощь, которая была на Западном фронте, так сказать. В этом нет ничего нового. Россияне неоднократно заявляли, что их цель - даже удвоить этот уровень.
Действительно, есть спутниковые снимки, показывающие, что россияне что-то делают вдоль финской границы, что там стоят какие-то палатки, но не стоит излишне драматизировать ситуацию. Конечно, мы следим за этой деятельностью вместе с нашими союзниками. Такая ситуация может стать опасной, если у России появится возможность начать вывод войск из Украины, их передислокацию и формирование новых подразделений.
- Газета New York Times действительно проанализировала спутниковые фотографии, на которых видны палатки, где, по всей видимости, были размещены дополнительные солдаты, доставленные в регион, а это место находится всего в 130 километрах от границы с Эстонией….
- Фактически на протяжении трех лет этой агрессии россияне концентрировали там военную технику, а затем переправляли ее в Украину. Мы не знаем точно, каковы их планы. Эти планы никак не «протекли». Что касается переправленных туда солдат, то, по всей видимости, россияне в последнее время увеличили набор, и этих солдат можно легко переправить и в Украину.
- Может ли это также объяснить строительством инфраструктуры?
- Я удивлен, что у них есть ресурсы для этого, помимо тех, что всей России приходится вкладывать в эту войну. Но в конце концов, они вложили столько денег в оборонный сектор, что это также позволяет им улучшить определенную инфраструктуру. В этом смысле это нормальная текущая деятельность, поскольку российская экономика полностью перешла в военный режим. По сути, они уничтожают свою невоенную, или гражданскую экономику.
- Ранее на этой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, но, судя по всему, он не сделал возможность перемирия ближе?
- Так и есть, да. Здесь каждый играет в свою игру. Важный момент во всей этой игре заключается в том, что мы не видим намерения со стороны президента Дональда Трампа реально оказывать давление на Путина. Даже на словах мы никогда не слышали от Трампа никакой критики в адрес Путина. Как видите, всевозможные звонки, встречи и переговоры не помогают.
Нам необходимо фактически принять меры, которые были бы очень болезненны для России и мотивировали бы ее двигаться к миру. Сомневаюсь, что Трамп когда-либо это сделает. Видимо, есть веские причины, по которым он не оказывает давления на Путина. Путин это знает и играет в свою игру.
Россия абсолютно не заинтересована в 30-дневном перемирии, которое позволило бы вести переговоры в нормальных условиях. Как вы вообще можете себе представить, что россияне, украинцы и, возможно, американцы сидят за одним столом и говорят о мире, а в это же время россияне убивают мирных жителей Украины? Это нереально. Да, конечно, в истории были переговоры, в ходе которых договаривающиеся стороны продолжали убивать друг друга, но в нынешних обстоятельствах это уже не воспринимается всерьез.
Трамп и так слишком много пообещал Путину. Он пообещал Путину, что Украина не вступит в НАТО и что Украина должна будет уступить свои территории России. К сожалению, для России этого все равно мало. Россия хотела бы получить гораздо больше.
- На этой неделе Путин посетил Курскую область. Было ли целью этого визита показать россиянам, что Курск находится в руках России?
- В любом случае, украинцы заявляют, что боевые действия на территории Курской области еще не закончились. Украинцы, возможно, занимают там уже очень небольшую территорию, но украинские войска не вытеснены полностью. Однако следует помнить, что одним из предварительных условий Путина для переговоров является освобождение всей захваченной территории России.
Он не хочет вести переговоры таким образом, чтобы когда он оккупировал до 20 процентов Украины, Украиной были бы оккупированы хотя бы 0,1 процента территории России.