Решено: матчи одной из подгрупп финальной части Евробаскета-2029 примет Эстония!

На заседании совета ФИБА-Европа, состоявшемся в Риге, столице Латвии, где в этом году пройдет чемпионат Европы, страны-кандидаты сначала выступили с десятиминутной презентацией, а затем ответили на вопросы членов совета.

Финляндия сняла свою кандидатуру в последнюю минуту, оставив шесть кандидатов: Эстонию, Литву, Грецию, Испанию, Словению и Нидерланды. Что касается Греции и Испании, то до принятия решения в кулуарах ходили слухи, что обе страны согласятся только на полный пакет: получить и групповой этап, и этап плей-офф. Как показали результаты, греки также согласились только на групповой этап турнира.

Таким образом, Литва и Нидерланды были лишены права на организацию. В 2027 году Литва примет женский чемпионат Европы, и, как говорят, это обстоятельство не пошло ей на пользу. Таким образом, в так называемой дуэли малых стран предпочтение было отдано Эстонии, а не Нидерландам, несмотря на то, что Unibet Arena в Таллинне расширится к чемпионату Европы, но необходимые 10 000 мест все равно не будут достигнуты.

Поступлению заявки Эстонии способствовал тот факт, что стало ясно, что наши болельщики толпами съедутся на финал чемпионата Европы этого года в Ригу: они уже приобрели в общей сложности более 30 000 билетов.